O Liberal chevron right Belém chevron right

Carnaval: linha Mosqueiro – São Brás terá 76 ônibus extras e tarifa gratuita no domingo

A primeira saída do reforço da frota está prevista para às 13h15 desta sexta-feira (13), no terminal da Praça José Sidrim, em São Brás

O Liberal
fonte

Frota será ampliada entre os dias 13 e 18 de fevereiro, com até 20 ônibus extras no domingo (15) (Foto: Paula Lourinho | Agência Belém)

Durante o feriado de Carnaval, serão disponibilizados ao todo 76 ônibus extras na linha Mosqueiro – São Brás, com reforço gradual da frota de acordo com o fluxo de passageiros, conforme detalhado pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A primeira saída do reforço da linha Mosqueiro–São Brás está prevista para às 13h15 desta sexta-feira (13), no terminal da Praça José Sidrim, em São Brás.

De acordo com a Segbel, a operação poderá sofrer ajustes ao longo do feriado, conforme a necessidade e o comportamento da demanda de usuários. Na sexta-feira (13), serão oito ônibus extras; no sábado (14), 15 veículos adicionais; no domingo (15), dia de maior movimentação, 20 ônibus; na segunda-feira (16), 15 ônibus; na terça-feira (17), 18 veículos; e, na quarta-feira (18), mais oito ônibus para atender à demanda de retorno.

A tarifa de ônibus será gratuita no domingo, (15). Nos demais dias do feriado, o valor da passagem permanece o mesmo. Segundo o diretor de Transporte da Segbel, Isaías Reis, o objetivo da operação é garantir mais conforto e mobilidade aos usuários durante a programação carnavalesca. 

“Estamos reforçando a frota de forma planejada para atender o aumento do número de passageiros neste período, principalmente para Mosqueiro, que recebe muitos foliões. É importante destacar que a gratuidade da tarifa será apenas no domingo, como medida de incentivo ao uso do transporte coletivo e para reduzir o fluxo de veículos particulares nas vias da cidade durante o pico do Carnaval”, afirma.

Belém
