Carnaval de Belém e dos distritos continua cancelado

Desfiles de escola de samba, blocos de rua e demais atividades carnavalescas seguem canceladas em Belém e nos distritos, segundo determinação da Prefeitura. A decisão se deu a partir de estudos epidemiológicos sobre a situação da pandemia de covid-19 no Brasil e na capital paraense.

Oficialmente, a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) garante que "não existe, até o momento, nenhuma programação relacionada ao carnaval na capital", no entanto, explica que as festas particulares, realizadas em ambientes internos, não serão fiscalizadas pela Prefeitura, sendo uma responsabilidade do governo do Estado, por meio da Polícia Militar.

Em relação aos protocolos adotados para a realização de eventos privados, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que segue as orientações estabelecidas pelo decreto do governo do Estado, com a lotação estabelecida dentro da capacidade dos espaços e com a adoção das medidas protetivas: uso de máscaras e condições para a higienização das mãos. A cobrança do passaporte de vacinação também é exigência.