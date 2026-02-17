Carnaval chega à maternidade e recém-nascidos ganham fantasias em hospital de Belém

Em meio ao período de Carnaval, a maternidade do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, distrito de Belém, ganhou um toque especial na manhã desta terça-feira (17). Recém-nascidos internados na unidade participaram de uma ação simbólica e foram vestidos com fantasias carnavalescas adaptadas de diferentes personagens, preparadas com cuidados específicos para garantir segurança, conforto e respeito aos protocolos de controle de infecção hospitalar.

Teve joaninha, super-herói e outros personagens, arrancando sorrisos de mães e profissionais em meio à rotina delicada da internação. Ao final da ação, todas as mães puderam levar as fantasias para casa como recordação.

A joaninha

Manuela de joaninha (Foto: Ascom HRAS)

Durante ação deste Carnaval, a autônoma Thayane Carmo, de 29 anos, mãe da pequena Manuela, se emocionou ao ver a filha fantasiada de joaninha. "Eu amei a surpresa e a minha filha ficou linda de joaninha”, relata. “A iniciativa é extremamente importante, pois proporciona um momento de leveza enquanto aguardamos ansiosamente a alta para voltar para casa, reunir a família e aproveitar a filha”, completa a autônoma.

O Superman

Rayan Sebastian de Superman (Foto: Ascom HRAS)

Internado há 17 dias no HRAS, o recém-nascido Rayan Sebastian recebeu uma capa do Superman, escolhida pela mãe, Gisele Reis, de 27 anos. Ela contou: “Ficou muito lindo. Vou guardar para lembrar deste momento e também de todo o cuidado recebido dos profissionais do ‘Abelardo Santos’. É muito gratificante sentir atenção e carinho em uma fase delicada, o que nos dá mais ânimo para poder ir logo embora”, afirma a mãe.

Período de internação

O HRAS é a segunda maior maternidade da rede pública do Pará. A unidade dispõe de estrutura completa para urgência e emergência obstétrica, além de leitos de pré-parto, parto e pós-parto. Por ano, o hospital realiza mais de cinco mil partos. Em algumas situações, os recém-nascidos precisam permanecer internados por um período para ganhar peso e receber acompanhamento adequado antes da alta hospitalar.

Humanização

A ação foi planejada e executada pela equipe de Terapia Ocupacional (TO), com participação dos setores Canguru e da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), seguindo os protocolos de segurança dos pacientes. A terapeuta ocupacional Danielle Ferreira explicou: “Utilizamos fantasias leves, de sobrepor, para que o recém-nascido não fosse manipulado e para não interferir no tratamento”.

Preparação das fantasias (Foto: Ascom HRAS)

Também terapeuta ocupacional da unidade, Layane Sena acrescentou: “A proposta é reforçar o cuidado integral ao recém-nascido, valorizando não apenas a assistência clínica, mas o bem-estar emocional das mães, pais e acompanhantes. Em meio à rotina hospitalar, o momento festivo contribui para amenizar a ansiedade e fortalecer o vínculo entre as famílias e, também, a equipe de saúde”.

Conforme a equipe do Hospital Abelardo Santos, a ação faz parte de um dos pilares do Instituto Social Mais Saúde (ISMS), responsável pela gestão do hospital, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e tem como foco o atendimento centrado no paciente. A unidade mantém um Comitê de Humanização, que desenvolve estratégias voltadas ao cuidado integral dos usuários, com iniciativas que valorizam o bem-estar e reforçam a importância de um atendimento sensível e integrado no ambiente hospitalar.