Carnaval: às vésperas do feriado, Terminal Rodoviário de Belém tem grande movimentação nesta quinta

Às vésperas dos festejos de Carnaval, o Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, já registrou um fluxo intenso de viajantes na tarde desta quinta-feira (27) O movimento de saída da cidade já era grande no local, mas o esperado é que o fluxo aumente a partir desta sexta-feira (28). Para o feriadão deste ano, a expectativa da Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) é de que aproximadamente 28.300 pessoas passem pelo terminal entre embarques e desembarques — representando um aumento de 35% em relação ao ano anterior.

O feriadão foi uma oportunidade para o operador de produção Jelferson Silva, de 36 anos, que aproveitou a folga e decidiu ir para Fortaleza (CE) junto da família. Morador de Abaetetuba, ele conta que se planejou há alguns meses para esse momento — e não escondeu a felicidade pouco antes de embarcar no Terminal Rodoviário. A expectativa dele é descansar e ter bons momentos em família. Indo ao município pela primeira vez, um dos atrativos do local são as praias, conta Jelferson.

Segundo ele, apesar das horas de viagem, toda a família já está bem animada para chegar até o destino. “Estamos querendo aproveitar em família essa folga. Para não atrapalhar também o estudo das crianças. Sair um pouco daquela rotina e aproveitar um lugar diferente. Estamos com um bebê pequeno e queremos fazer coisas novas. Eu já fui [para Fortaleza], mas minha esposa e meu filho ainda não foram, é a primeira oportunidade deles”, comenta o operador de produção.

“Moramos em Abaetetuba e viemos para Belém para poder embarcar e seguir viagem. A gente vai passar todo o feriado em Fortaleza. E, se Deus permitir, na quinta-feira, já voltamos para casa. Nos organizamos durante o ano para poder aproveitar esse momento único em família. Alugamos um apartamento para ficarmos. A expectativa, agora, é só aproveitar”, diz Jelferson, que estava ao lado da mãe, da esposa e dos filhos.

Economia

Quanto aos preços das passagens, Jelferson comenta que os preços não pesaram tanto no bolso já que a família comprou os bilhetes com antecedência. Para ele, essa organização foi essencial para evitar gastos maiores. “Vai chegando um pouco mais próximo desse período de carnaval e tudo vai ficando um pouquinho mais pesado, mas a pessoa se organizando, tendo tempo e organização, não sai tão pesado assim”, observa.

Em meio ao feriado, quem também aproveitou para sair do estado foi a diarista Lenilsa Costa, de 50 anos. Na tarde desta quinta-feira, ela aguardava ansiosa o momento do embarque para Santa Inês (MA). Morando no Pará há mais de 30 anos, sempre que pode ela aproveita para retornar à terra natal. “Eu vou aproveitar pra ficar com os meus pais. Não somente por conta da festa do carnaval em si. Os meus pais já são idosos e aproveito essa folga para vê-los. Vou curtir a companhia deles. Eles merecem”, relata.

“São oito horas e meia de viagem daqui até lá. Esse ano eu acho que a passagem está bem mais cara. Bem salgadinha. Um reajuste que doi no bolso. Ida e volta está saindo 444 reais. Mas estou indo e vou passar quatro dias, volto na terça-feira para Belém. É uma oportunidade de rever a família. 95% dos meus familiares moram lá [em Santa Inês]”, completa Lenilsa.

Destinos

Segundo a Sinart, os destinos mais procurados dentro do Pará incluem Cametá, Vigia, Curuçá e Marudá, cidades conhecidas por suas festas carnavalescas e atrações turísticas. Já para quem viaja para fora do estado, os principais roteiros são Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Fortaleza (CE) e São Luís (MA), capitais famosas pelos grandes blocos e desfiles.