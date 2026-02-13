Carnaval 2026: veja o funcionamento dos serviços de saúde no Pará durante a folia

Devido ao Carnaval, o funcionamento dos serviços de saúde do Pará terá mudanças importantes nos dias 16 e 17 de fevereiro. A população precisa ficar atenta à programação das unidades. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), haverá ponto facultativo no serviço público estadual nessas datas.

As Unidades de Referência Especializada (UREs) Presidente Vargas, Reduto, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (Uredipe), Materno-Infantil e Adolescente (Uremia), além dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual, não funcionarão em 16 e 17 de fevereiro.

O atendimento normal dessas unidades será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h. Já os Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira manterão apenas o Serviço de Urgência e Emergência, com o atendimento ambulatorial retornando na quarta-feira (18).

Hospitais estaduais

Os hospitais estaduais de gestão direta do Estado operarão em regime de plantão. Eles atenderão pacientes internados e casos de urgência e emergência, seguindo seus perfis de referência. Entre essas unidades estão:

Santa Casa

Ophir Loyola

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (Belém)

Hospital Regional de Cametá

Hospital Regional de Salinópolis

Hospital Regional de Conceição do Araguaia

Unidades gerenciadas por organização social

A Policlínica Metropolitana, em Belém, não funcionará na segunda-feira (16) e na terça-feira (17). Suas atividades normais serão retomadas na quarta-feira (18).

A Policlínica Lago de Tucuruí e a Policlínica de Carajás estarão fechadas na terça-feira (17), mas funcionarão normalmente na segunda (16) e na quarta-feira (18).

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), ambos em Belém, funcionarão normalmente na segunda e na terça-feira (16 e 17 de fevereiro).

O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM) manterá seu funcionamento normal durante o Carnaval, tanto para urgências e emergências clínicas (adulto e pediátrico) quanto para cirurgias de urgência e emergência.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol) funcionará normalmente para pacientes agendados, enquanto a Unidade de Atendimento Imediato (UAI) prestará atendimento 24 horas para intercorrências.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no Distrito de Icoaraci (Belém), funcionará normalmente nos dias 16 e 17 de fevereiro. Da mesma forma, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém, e o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, operarão normalmente.

O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, funcionará normalmente para internação. Na área ambulatorial, haverá atendimento apenas para exames laboratoriais e de imagem, com as consultas sendo retomadas na quinta-feira (19).

O Hospital da Mulher do Pará (HMPA) funcionará para serviços de exames, consultas e cirurgias nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro para pacientes previamente agendados. O pronto atendimento 24h para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, além de urgências ginecológicas específicas, também será mantido.

Municípios do Pará

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, realizará consultas e exames normalmente nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, conforme os agendamentos. Na segunda-feira (16), estão previstas cirurgias eletivas de ortopedia, e na terça-feira (17), cirurgia cardíaca. Os procedimentos cirúrgicos retornarão à escala normal na quarta-feira (18).

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, não terá atendimento ambulatorial, exames e entrega de resultados na semana do Carnaval. As atividades retornarão na quarta-feira (18), a partir das 13h.

Os hospitais Regionais Públicos de Castanhal (HRPC), do Araguaia (HRPA), em Redenção, e de Rio Maria (HRRM) seguirão com atendimento normal em todas as áreas de assistência durante o Carnaval. A exceção é o HRRM, que não terá atendimento ambulatorial na terça-feira (17), retomando na quarta-feira (18), às 8h.

O Complexo Hospitalar dos Caetés (Hospital e Policlínica), em Capanema, e o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) funcionarão normalmente na semana do Carnaval.

O Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus (HRMJ) manterá o funcionamento normal para internação durante a semana do Carnaval. As consultas ambulatoriais serão retomadas no dia 19 de fevereiro.

Na segunda-feira (16) e terça-feira (17), o Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBTSR), em Abaetetuba, manterá suas atividades assistenciais normais, exceto no setor administrativo. Na quarta-feira (18), todos os setores retomarão suas atividades normais.

Outros hospitais que funcionarão normalmente são:

Hospital Regional de Tucuruí (HRT)

Hospital Geral de Tailândia (HGT)

Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas

Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves

Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá

Hospital Geral de Castelo de Sonhos (HGCS), em Altamira

Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB)

Hospital Regional da PA-279, em Ourilândia do Norte

Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba

Doação de sangue

Algumas sedes da Fundação Hemopa terão horários especiais para a doação de sangue durante o período de Carnaval. Confira a programação:

Sábado (14 de fevereiro):

Belém: 7h30 às 17h

Castanheira: 7h30 às 17h

Metrópole: 7h30 às 17h

Castanhal: 7h às 17h

Santarém: 7h às 17h

Altamira: 7h às 17h

Tucuruí: 7h às 13h

As unidades de Marabá, Redenção, Capanema e Abaetetuba estarão fechadas no sábado.

Segunda-feira (16 de fevereiro):

Belém: 7h30 às 17h

Castanheira: 7h30 às 17h

Metrópole: 7h30 às 17h

Abaetetuba: 7h às 13h

Marabá: 7h às 13h

Capanema: 7h às 13h

As unidades de Redenção, Castanhal, Tucuruí e Altamira estarão fechadas na segunda-feira.

Quarta-feira (18 de fevereiro):

Belém: 7h30 às 18h

Castanheira: 7h30 às 18h

Metrópole: 7h30 às 18h

Castanhal: 7h às 13h

Santarém: 7h às 17h

Altamira: 7h às 13h

Capanema: 7h às 13h

Marabá: 7h às 13h

As unidades de Tucuruí, Redenção e Abaetetuba estarão fechadas na quarta-feira.