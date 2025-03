Carnaval 2025: Estação das Docas terá bailinho inclusivo; veja a programação

O tradicional Bailinho de Carnaval da Estação das Docas, este ano, traz novidades: começará mais cedo, terá 12h de duração e trará programações adaptadas para proporcionar maior inclusão de diferentes públicos. Com oficinas, contação de histórias, concursos de fantasia, brincadeiras e shows, o evento ocorre no dia 4 de março, no Armazém 3, com 12 horas de duração: das 9h às 21h. A entrada é gratuita.

"Nós pensamos em uma programação mais extensa para que todos tenham a oportunidade de trazer suas crianças para brincar no nosso tão aguardado bailinho. Serão sete horas de evento, com atrações para todas as idades e gostos", destaca Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social (OS) Pará 2000, que administra a Estação das Docas.

Manhã inclusiva

Pela primeira vez, o Bailinho de Carnaval começa pela manhã, das 9h às 12h, com atividades em um ambiente mais tranquilo. Durante esse período, o som será reduzido, pensando especialmente nas crianças menores e naquelas com necessidades sensoriais específicas.

A programação da manhã inclui oficinas gratuitas para confecção de máscaras de carnaval e lança-confetes, além da contação de histórias com Tia Ester Sá e brincadeiras do Clube da Animação.

"É um espetáculo que reúne histórias de carnaval, músicas e marchinhas. Vamos cantar, brincar, sorrir e compartilhar histórias da vida e do nosso carnaval. Espero vocês!", convida Ester Sá.

Programalçao conta com um cortejo carnavalesco com o Boi Catiguria do Bairro de Canudos e a Banda de Fanfarra Odivelense (Beatriz Santos / OS Pará 2000)

Shows e atrações para todas as idades

Das 14h às 18h30, a festa ganha mais energia com confetes, serpentinas e muito brilho. O palco será animado pelas bandas Balada Kids e Turma Fantástica, que prometem um repertório especial com clássicos infantis.

Além dos shows, o público poderá acompanhar um cortejo carnavalesco com o Boi Catiguria do Bairro de Canudos e a Banda de Fanfarra Odivelense. Também haverá os tradicionais concursos de fantasia, como "Melhor Fantasia", "Vovó do Samba" e "Mamãe Rainha das Rainhas".

"Já participamos do bailinho algumas vezes e cada edição é mais maravilhosa que a outra. Preparamos um repertório especial com marchinhas de carnaval, frevo e samba-enredo infantil. Estamos esperando uma casa lotada, cheia de crianças fantasiadas para se divertir muito com a gente", comenta Guto Risuenho, da banda Balada Kids.

A partir das 19h, a folia continua com a banda Virtudão, trazendo ritmos variados para animar o público até o encerramento do evento, às 21h.

O bailinho contará com uma área kids com venda de passaporte que dará direito a um circuito de brinquedos e oficinas (Beatriz Santos / OS Pará 2000)

Circuito de brinquedos

O bailinho contará com uma área kids com venda de passaporte que dará direito a um circuito de brinquedos e oficinas, que irão garantir a alegria da criançada. O espaço estará sob a gestão e servirá como uma amostra da ‘Estação Curumim’, o mais novo serviço a ser ofertado em breve na Estação das Docas, dedicado à diversão e recreação infantil. Também haverá vendas de adereços, e comidas e bebidas na praça de alimentação.

Ação Social

Durante a programação do Bailinho, na parte da tarde, haverá uma ação da Fundação ParáPaz, através da Unidade ParáPaz Santa Casa, com atividades pedagógicas, orientações e distribuição de materiais informativos sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Confira a programação completa:

9h - Abertura dos portões

9h às 12h - Oficinas de confecção de máscaras de carnaval e lança confete (gratuitas)

Clube da Animação

10h às 10h40 - Contação de história - Amor, Confete e Serpentina - Ester Sá

14h às 15h30 - Show banda Balada Kids

15h30 às 16h - Cortejo Carnavalesco com o Boi Catiguria do Bairro de Canudos e Banda de Fanfarra Odivelense

16h às 16h30 - Chuva de confetes e Concurso de fantasias infantis

16h30 às 18h30 - Show Turma Fantástica

18h30 às 19h00 - Concurso dos adultos (Serpentina a distancia, mamãe rainha das rainhas e vovó do samba)

19h às 21h - Show banda Virtudão

21h - encerramento

Serviço

Bailinho de Carnaval da Estação 2025 - Gratuito

Data: 4 de março, de 9h às 21h

Local: Armazém 3