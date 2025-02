Carnaval 2025: espíritas do Pará realizam encontro de sábado (1) à terça-feira (4)

Nos quatro dias de Carnaval, de sábado (1º) até a terça-feira (4), União Espírita Paraense (UEP) irá se reunir para o 47º Encontro Intensivo do Movimento Espírita do Pará (Eimep), na sede do Instituto Federal de Educação do Pará (IFPA), no bairro do Marco, abordando o tema central "Mediunidade com Jesus". São mais de 900 participantes reunidos em salas para atividades doutrinárias e lúdicas, considerando as faixas de etárias de crianças, jovens e adultos. A abertura do evento ocorrerá às 17h deste sábado (1º), no ginásio do Instituto.

Programação

Eimep (Foto: Decom UEP)

Serão abrangidos seis módulos com subtemas do tema central.

Sábado (1): no primeiro dia do Eimep, os participantes terão, às 15h, atividades do primeiro módulo "Imortalidade da Alma. Há espíritos?".

Domingo (2): será realizado o segundo módulo "Diante da Mediunidade". Isso a partir das 8h30. Ainda neste domingo, o terceiro módulo, intitulado "Entendendo a Mediunidade", será desenvolvido a partir das 10h45. Às 17h, será realizado o Seminário Virtual "Jesus revelando a Imortalidade" (online: youtube.com/tvUEP).

Segunda-feira (3): a partir das 8h30, o quarto módulo de atividades abordará o subtema "Desenvolvimento e educação da Mediunidade". O quinto módulo "Vivência da Mediunidade com Jesus e Kardec" será realizado às 10h45. O Seminário Virtual "Os Espíritos podem se comunicar?" vai ao ar às 17h.

Terça-feira (4): o sexto módulo, intitulado "A família e a Mediunidade na Infância e Adolescência", ocorrerá a partir das 8h30. O encerramento do Eimep 2025 se dará por volta das 11h por meio de solenidade no ginásio do IFPA e ainda com a realização do Seminário Virtual "Vivência da Mediunidade com Jesus e Kardec" às 17h.

Os seminários virtuais são abertos a todos os interessados, sem prévia inscrição.

Integração

Heitor Lacerda, coordenador do Departamento de Comunicação da UEP, destaca que o Eimep contribui para a difusão das ideias espiritistas, funcionando como oficina-escola para a formação de trabalhadores conscientes e responsáveis para as diversas atividades do Movimento Espírita Paraense (Movesp). "E, pela edificação de laços de afeto entre os participantes, se transformou em valioso difusor e consolidador do ideal de unificação das instituições espíritas", acrescenta.

Como repassa Heitor, o Eimep 2025 reúne mais de 900 participantes, sendo 87 crianças, 200 jovens e 432 adultos, mais de 200 trabalhadores das várias equipes. "O tema deste ano foi escolhido mediante consulta aos participantes do Encontro anterior. O interessante é que recebeu quase 90% dos votos, mesmo entre as crianças, demonstrando ser um assunto de grande interesse para todas as faixas etárias", arremata.

Mediunidade

A prática da mediunidade, capacidade que o ser humano possui de interagir com espíritos, vinculada aos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo para a humanidade, contribui para que as pessoas assimilem novos conhecimentos acerca do bom proceder com relação aos outros seres vivos, aos elementos naturais do Planeta Terra, à vida como um todo e à obediência às leis de Deus.