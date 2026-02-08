Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

CarnaBelém: folia toma as ruas dos distritos da capital paraense

Em Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro, eventos vão tomar conta dos espaços a partir desta sexta (13)

Eduardo Rocha
fonte

Foliões vão dispor de sequência de eventos carnavalescos em Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro (Foto: Bruno Nobre / Arquivo / Divulgação)

Os distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro vão ferver de 13 a 19 deste mês, com o CarnaBelém, coordenada pela Prefeitura Municipal. A folia será garantida com desfiles de escolas de samba, bloquinhos de Carnaval, trio elétrico e shows variados. Em Outeiro, a festa se concentra no Pistão da Água Boa, e a partir desta sexta-feira (13) até o dia 18, a Ilha vai receber apresentações de DJs, bandas locais, arrastões culturais e o tradicional desfile das escolas de samba. 

Na sexta (13), a partir das 18h, no Estacionamento da Praia do Amor, vai ter Fit Dance, DJ Rapha, DJ Dieguinho, Batidão do Melody e DJ Fabrício Indomável. No sábado (14), a partir das 15h, no Pistão da Água Boa, concentração em frente ao Alphaville para os blocos Xiriteua / Twister / KBrae e mais DJ Daniel, DJ Victor Rock Doido, banda Os Brothers, DJ Blocos I e DJ Blocos II. Blocos sairão da avenida Paulo Costa até o Pistão da Água Boa.

No Estacionamento da Praia do Amor, a partir das 15h do domingo (15), será a vez de Blocos Vagabanda / 100 limites / União da Ilha, Thiagão e Banda, DJ Kiko Bahia, DJ Mateus, DJ Bloco I e DJ Bloco II. No dia 16, no Pistão da Água Boa, a partir das 21h, será reaalizado o defile das escolas de samba: Grêmio Recreativo Carnavalesco Coringa do Samba, Associação Carnavalesca Encanto da Ilha, Associação Carnavalesca e Cultural O Sindicato, Grêmio Recreativo Beneficente Cultural Gaviões do Samba e Associação Carnavalesca Raio-X.

No dia 17, a partir das 17h30, no Estacionamento da Praia do Amor, haverá: Carna Palhaço, Trem Fantasia, Concurso de Fantasia e agito com a animadora Sandra. E, no dia 18, a partir das 16h, a festa ficará por conta do Arrastão Cultural Rabo da Mareca e da Festa Bloco Pistão do Aguiar / Bloco Pistão do Aguiar.

Em Mosqueiro

Na Ilha de Mosqueiro, de 14 a 19 deste mês, haverá atrações diárias de Carnaval por todo o balneário, como o Aeroporto, a Vila, o Carananduba, o Ariramba, a Baía do Sol e o Chapéu Virado. Os foliões poderão aproveitar os blocos de rua, apresentações musicais e o desfile das escolas de samba Peles Vermelhas e Piratas da Ilha.
Neste domingo (15), a partir das 18h, ocorrerá o desfile de escolas e blocos de empolgação. Será no Corredor da Folia, na Vila. Nesse mesmo local, na segunda-feira (16), das 17h em diante, o público confere o desfile de 21 blocos.

Icoaraci
 

Na chamada Vila Sorriso, o desfile das escolas de samba será nesta sexta-feira (13), a partir das 21h, na rua 15 de Agosto (4ª Rua), com as agremiações: Associação Carnavalesca Unidos da São Roque, Associação Recreativa Cultural Gaviões da Vila, Associação Carnavalesca Unidos da Baixada e Associação Carnavalesca Canal 19.

A programação em Icoaraci segue até o dia 18 de fevereiro, com trio elétrico e apresentações musicais. O encerramento do circuito do Carnaval de Rua acontece com o Bloco Rabo do Peru, tradicionalmente responsável por animar os foliões na Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 14h, na rua 15 de Agosto com a Soledade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

Evento católico ‘Aviva’ começa no próximo domingo (15) como alternativa de fé no Carnaval de Belém

A programação ocorre no Hangar - Centro de Convenções, de 15 a 17 de fevereiro, com entrada gratuita e aberta ao público

08.02.26 9h00

BELÉM

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar neste domingo (8) em Belém

Parlamentar encontra-se em condições estáveis, após apresentar evolução clínica satisfatória mediante tratamento recebido desde que foi internado na quinta (5)

08.02.26 13h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda