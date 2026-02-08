CarnaBelém: folia toma as ruas dos distritos da capital paraense

Os distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro vão ferver de 13 a 19 deste mês, com o CarnaBelém, coordenada pela Prefeitura Municipal. A folia será garantida com desfiles de escolas de samba, bloquinhos de Carnaval, trio elétrico e shows variados. Em Outeiro, a festa se concentra no Pistão da Água Boa, e a partir desta sexta-feira (13) até o dia 18, a Ilha vai receber apresentações de DJs, bandas locais, arrastões culturais e o tradicional desfile das escolas de samba.

Na sexta (13), a partir das 18h, no Estacionamento da Praia do Amor, vai ter Fit Dance, DJ Rapha, DJ Dieguinho, Batidão do Melody e DJ Fabrício Indomável. No sábado (14), a partir das 15h, no Pistão da Água Boa, concentração em frente ao Alphaville para os blocos Xiriteua / Twister / KBrae e mais DJ Daniel, DJ Victor Rock Doido, banda Os Brothers, DJ Blocos I e DJ Blocos II. Blocos sairão da avenida Paulo Costa até o Pistão da Água Boa.

No Estacionamento da Praia do Amor, a partir das 15h do domingo (15), será a vez de Blocos Vagabanda / 100 limites / União da Ilha, Thiagão e Banda, DJ Kiko Bahia, DJ Mateus, DJ Bloco I e DJ Bloco II. No dia 16, no Pistão da Água Boa, a partir das 21h, será reaalizado o defile das escolas de samba: Grêmio Recreativo Carnavalesco Coringa do Samba, Associação Carnavalesca Encanto da Ilha, Associação Carnavalesca e Cultural O Sindicato, Grêmio Recreativo Beneficente Cultural Gaviões do Samba e Associação Carnavalesca Raio-X.

No dia 17, a partir das 17h30, no Estacionamento da Praia do Amor, haverá: Carna Palhaço, Trem Fantasia, Concurso de Fantasia e agito com a animadora Sandra. E, no dia 18, a partir das 16h, a festa ficará por conta do Arrastão Cultural Rabo da Mareca e da Festa Bloco Pistão do Aguiar / Bloco Pistão do Aguiar.

Em Mosqueiro

Na Ilha de Mosqueiro, de 14 a 19 deste mês, haverá atrações diárias de Carnaval por todo o balneário, como o Aeroporto, a Vila, o Carananduba, o Ariramba, a Baía do Sol e o Chapéu Virado. Os foliões poderão aproveitar os blocos de rua, apresentações musicais e o desfile das escolas de samba Peles Vermelhas e Piratas da Ilha.

Neste domingo (15), a partir das 18h, ocorrerá o desfile de escolas e blocos de empolgação. Será no Corredor da Folia, na Vila. Nesse mesmo local, na segunda-feira (16), das 17h em diante, o público confere o desfile de 21 blocos.

Icoaraci



Na chamada Vila Sorriso, o desfile das escolas de samba será nesta sexta-feira (13), a partir das 21h, na rua 15 de Agosto (4ª Rua), com as agremiações: Associação Carnavalesca Unidos da São Roque, Associação Recreativa Cultural Gaviões da Vila, Associação Carnavalesca Unidos da Baixada e Associação Carnavalesca Canal 19.

A programação em Icoaraci segue até o dia 18 de fevereiro, com trio elétrico e apresentações musicais. O encerramento do circuito do Carnaval de Rua acontece com o Bloco Rabo do Peru, tradicionalmente responsável por animar os foliões na Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 14h, na rua 15 de Agosto com a Soledade.