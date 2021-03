Titular da Sectet, Carlos Maneschy segue na UTI para tratar covid-19

O titular da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), Carlos Maneschy, segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular de Belém para tratamento de covid-19.

A Assessoria de Comunicação da Sectet informou no último sábado (27), que Maneschy havia testado positivo para a covid-19, e estava internado em UTI desde então. No domingo (28), a assessoria do órgão informou que Maneschy segue internado, e que seu estado de saúde é estável.

“Ele continua internado na UTI de um hospital particular de Belém para tratamento da Covid 19. Ele não está intubado e está recebendo o devido acompanhamento médico”, acrescenta a Assessoria de Comunicação da Sectet.