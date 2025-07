Cardiologia sustentável, com foco na COP 30, é tema de congresso médico em Belém; confira

Belém receberá, em agosto, a 32ª edição do Congresso Paraense de Cardiologia — principal encontro científico da especialidade no Pará. Com o tema “Coração Sustentável: Cardiologia na era da COP30”, o evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 do mês, com uma programação que conta com palestras magnas, mesas-redondas, apresentação de casos clínicos, sessões interativas e atividades de atualização profissional. As inscrições são online, e seguem até 14 de agosto.

Além da programação científica, o público participante também poderá aproveitar o evento para a construção de networking e fortalecimento da comunidade médica. Ao longo do congresso, haverá espaços para exposição de patrocinadores, lançamento de tecnologias e integração entre os participantes.

Edson Sacramento, presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia, explica que a escolha do tema para a 32ª edição do Congresso se relaciona com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em Belém, prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano. “Devido a realização da COP 30 em nossa cidade, a cardiologia não poderia ficar de fora, e dentro do conceito de práticas de saúde cardiovascular com responsabilidade ambiental, justiça social e inclusão regional”, pontua.

“Um modelo de cardiologia sustentável na Amazônia poderia incluir a criação de hospitais verdes, consultórios móveis fluviais e telecardiologia, para a inclusão de comunidades indígenas e tradicionais, capacitação de agentes comunitários e incentivo à pesquisa local”, afirma o presidente.

Dentre os temas que serão abordados no congresso, estão: cardiologia do esporte, aterosclerose, insuficiência cardíaca, cardiopatias congênitas, inteligência artificial, arritmias cardíacas, cardiopatia estrutural, cirurgia cardiovascular e valvopatias.

No evento, estudantes do ensino superior poderão expor trabalhos, e, além da apresentação, também haverá prêmios para os melhores estudos. Segundo o presidente, a expectativa de público presente no evento é de 350 pessoas, entre médicos, residentes, acadêmicos, colaboradores, representantes de laboratórios e empresas.

“Espero que a nossa Sociedade de Cardiologia possa contribuir com o governo do estado na elaboração e execução de políticas públicas que tragam melhorias para a saúde cardiovascular da população do Pará”, finaliza Edson Sacramento.

Veja como participar

Data: 14, 15 e 16 de Agosto de 2025

Local: Hotel Radisson Maiorana Belém

Público esperado: Cerca de 350 participantes presenciais

Inscrições: https://www.even3.com.br/sbcpa/

Encerramento das inscrições: 18/08

Realização: Sociedade Paraense de Cardiologia – SBC/PA

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades