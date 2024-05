Cardápio especial de Dia das Mães tem strogonoff e cocada no Restaurante Popular de Belém

O Restaurante Popular de Belém Desembargador Paulo Frota, localizado no bairro da Campina, oferece nesta sexta-feira (10), a partir das 10h30, uma programação especial voltada para as mães que costumam frequentar o local. O cardápio diferenciado inclui strogonoff de carne e cocadas produzidas por participantes do programa social de capacitação, 'Donas de Si'.

Além dos itens que fogem do que é servido no dia a dia, o cardápio é composto, ainda, por arroz branco, batata chips, farofa com soja e feijão com abóbora. De sobremesa será servido creme de abacaxi.

Recentemente reaberto à população, após receber obras de manutenção e adaptação, além do cardápio especial às mães, o Restaurante vai oferecer cocadas produzidas pelas mulheres que participaram do Programa de Qualificação Profissional Donas de Si, promovido pela Prefeitura, por meio do Banco do Povo. A cantora Mariza Black será a atração musical da programação em homenagem às mães.

A ação é uma iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, que administra o restaurante municipal,

Serviço

Programação de Dia das Mães

Local: Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota

Endereço: R. Aristides Lobo, 290, bairro da Campina

Horário: 10:30 às 13h

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)