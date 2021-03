Capitania dos Portos da Amazônia Oriental recebe Prêmio DPC de Qualidade 2020

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), em Belém, conquistou o “Prêmio DPC de Qualidade”. É um reconhecimento ao melhor índice de desempenho nas atividades ligadas ao atendimento ao público, em 2020, entre as Capitanias do Brasil. O prêmio é concedido em três categorias: Capitania, Delegacia e Agência. A CPAOR conquistou o 1º lugar, concorrendo com outras 32 Capitanias do Brasil.

O “Prêmio DPC de Qualidade” é concedido pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), anualmente, às Organizações Militares (OM) que obtiverem o melhor desempenho na qualidade dos serviços prestados ao público externo. As áreas avaliadas são de segurança do tráfego aquaviário e ensino profissional marítimo. O prêmio é também um incentivo às OM que contribuem para honrar o compromisso com a segurança da navegação, a prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana nos mares e hidrovias interiores.

Para a definição dos vencedores, foram medidos a eficiência dos processos internos de cada OM e os resultados das pesquisas de opinião preenchidas pelos usuários sobre a qualidade do atendimento e dos serviços prestados. O reconhecimento é resultado, também, das melhorias implementadas recentemente nas instalações destinadas ao atendimento ao público na CPAOR, que proporcionaram às pessoas um ambiente mais confortável e acolhedor.