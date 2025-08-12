Capa Jornal Amazônia
Capanema terá investimentos de R$ 16,8 milhões para melhorar abastecimento de água e esgoto

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (11), durante reunião técnica entre o Ministério das Cidades, a Prefeitura Municipal e a Águas do Pará

O Liberal
fonte

Capanema terá investimentos de R$ 16,8 milhões para melhorar abastecimento e esgoto. (Divulgação/ Ministério das Cidades)

A cidade de Capanema, no nordeste paraense, vai receber mais de R$ 16,8 milhões em investimentos até 2027 para ampliar e modernizar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (11), durante reunião técnica entre o Ministério das Cidades, a Prefeitura Municipal e a Águas do Pará, vencedora do leilão de concessão dos serviços de saneamento do Pará. Participaram do encontro o ministro das Cidades, Jader Filho, o prefeito de Capanema, Claudionor Moreira, o diretor-presidente da Águas do Pará, André Facó, além de parlamentares paraenses.

A reunião apresentou os projetos e metas da concessionária, que passará a assumir a operação dos serviços no município. Nesse processo de transição, será adotado o regime de “operação assistida”, no qual a empresa acompanhará a atual gestão da Prefeitura e da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) por seis meses, antes de assumir integralmente a administração.

Jader Filho ressaltou que a articulação entre governo federal, estados, municípios e iniciativa privada é essencial para cumprir as metas do Marco do Saneamento. “A responsabilidade pelo saneamento em todo o país está com o Ministério das Cidades. Por isso, vim conhecer pessoalmente o plano de operação da Águas do Pará e tudo o que será feito para melhorar a qualidade da água e do esgotamento em Capanema. Vale lembrar que temos uma meta, que é a do Marco do Saneamento, e, para que ela seja cumprida, precisamos somar os esforços entre o Governo Federal, os governos dos estados, as prefeituras e a iniciativa privada, caso contrário isso só ficará no papel e este não é nosso objetivo, pois o que os brasileiros querem é que chegue água de qualidade às torneiras e que todos tenham tratamento de esgoto adequado, com preço justo”, afirmou.

Segundo André Facó, o investimento anunciado visa atingir a universalização dos serviços de água até 2033 e de esgoto até 2039 no município, beneficiando cerca de 27 mil imóveis com cobertura de água e 24,4 mil com coleta e tratamento de esgoto.

“Estamos hoje em Capanema para apresentar quais são os compromissos, as metas que têm que ser alcançadas, quantas famílias serão beneficiadas ano após ano para que a gente possa chegar na tão sonhada universalização. Com a universalização, vamos ter a transformação no estado do Pará e seus municípios”, explicou o diretor-presidente, destacando que a empresa assumirá a operação dos serviços em 126 dos 144 municípios paraenses.

