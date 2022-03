Cão policial faz alegria de pacientes no Hospital Oncológico em Belém

Os pacientes do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo tiveram uma visita mais que especial na última sexta-feira (18) no bairro de São Brás, em Belém. A segunda edição do Projeto Visita Pet, que promove a interação de cachorrinhos com as crianças internadas, foi marcada por muitos sorrisos, gargalhadas e bastante carinho.



Desta vez, foi a vez do cão policial estreante "Alecrim" visitar a unidade. Cheio de carisma, ele cativou os pacientes, famílias e equipe de funcionários que estavam no local. O cãozinho tem um ano e um mês de vida e chegou ao hospital fantasiado de Homem-Aranha, esbanjando simpatia entre as crianças internadas.

Segundo informou a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), a atividade é importante por ajudar no tratamento da saúde emocional e física dos pequenos pacientes.