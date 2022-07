Cantos para Mãe de Nazaré: festival seleciona músicos para canção em homenagem ao Círio

Em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, a Basílica Santuário segue com inscrições abertas até o próximo dia 25 de julho para o festival de música “Cantos para Mãe de Nazaré”, que vai eleger uma canção para o Círio deste ano. O projeto iniciou no dia 25 de junho, mas as inscrições foram prorrogadas, por conta da alta procura. Os músicos poderão se inscrever, gratuitamente, por meio do site oficial.

Para participar, o interessado deverá inscrever uma música autoral inédita que seja relacionada ao tema do Círio: “Maria, Mãe e Mestra”. No momento da inscrição, os participantes deverão preencher um formulário com os dados pessoais, além de anexar a música produzida no formato MP3.

Dentre os requisitos para participar do festival estão: ser músico; ter a partir de 12 anos; preencher devidamente o formulário de inscrição; inscrever música que deverá obedecer à temática proposta na letra e poesia; e assinar o termo de consentimento LGPD, impresso, assinado e digitalizado em formatos digitais PDF e JPEG.

No total, serão selecionadas as dez melhores músicas, que vão disputar o voto popular por meio do You Tube e do Facebook da Basílica Santuário de Nazaré. No dia 12 de agosto, haverá apresentação das cinco músicas mais votadas.

Os escolhidos também serão beneficiados com premiações em dinheiro. O autor da música vencedora será premiado com R$ 3 mil, sendo o segundo e terceiro lugares R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)