Cantata de Natal na Assembleia de Deus lembra o nascimento de Jesus

Com uma estrutura de uma orquestra sinfônica e repertório eclético, a Cantata "Cores de Natal" reúne músicos jovens e adultos e, ainda, um coral de 80 vozes, no templo central da Assembleia de Deus, na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém na tarde/noite deste dia de Natal.

De acordo com o regente Marcos Matos, a partir de instrumentos de sopro, de metal e cordas, além de uma banda base com piano, teclado, baixo e guitarra, a Cantata com composições vocal-instrumental, predominantemente religiosas, terá oito músicas no total.

"Ensaiamos desde setembro, mas sempre com número reduzido de músicos e do coral, por causa da pandemia. Hoje, teremos oito canções natalinas, clássicas, como a Canção dos Sinos", disse o regente.

Ele informou que tanto as canções quanto as encenações teatrais trazem sempre o tópico do nascimento de Jesus Cristo, e da necessidade de se renovar sentimentos como a esperança, perseverança e o amor.

A Cantata "Cores de Natal" terá uma outra sessão às 19h. Os ingressos são trocados por um quilo de alimento não perecível. A grande maioria dos ingressos já foram adquiridos, mas o templo central da assembleia informou que ainda há uma pequena reserva para quem se interessar a assistir ainda neste dia de Natal. Para acessar o templo é obrigatório o uso de máscara.