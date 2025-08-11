Canoístas fazem mutirão mensal para limpar ilha dos Papagaios de Belém

Aproximadamente 40 sacas de sarrapilheira com lixo foram recolhidas da ilha dos Papagaios, em Belém, pelo grupo Canoa Paidégua, após o último mutirão realizado pelos canoístas, no final do mês de julho. O combate à poluição dos rios e das ilhas da capital paraense tem sido uma das ações que o grupo realiza todo final do mês de maneira voluntária. As ações, que reúnem entre 20 e 40 voluntários, têm ganhado adesão e ajudado a melhorar um pouco o meio ambiente.

“Essa ação é imprescindível. Antes era organizado uma vez por ano, ou uma vez a cada semestre. Há um tempão estávamos sem organizar. Agora a gente decidiu voltar uma vez por mês e engajar a maior quantidade de pessoas nisso. Por um lado, não estamos preocupados com quantidade [de pessoas]. Por outro, a gente quer formar pessoas conscientes para estarem nesse tipo de ação”, afirma o instrutor de canoísmo, Igor Viana, que coordena o grupo.

Igor relata que a iniciativa surgiu quando os canoístas começaram a perceberam a poluição no rio Guamá e nas ilhas próximas. “Se você for andar no rio Guamá é uma angústia, o rio está sujo, imundo, cheio de plástico, mas o rio ainda está limpo. Eu vivo esse paradoxo, daqui há 10 anos, ele vai estar muito pior do que isso. A tendência é essa”, reflete.

Os canoístas se organizaram para começar as limpezas pela ilha dos Papagaios por ser um local pequeno que poderia servir como exemplo de que a ação coletiva pode solucionar os problemas modernos, como o lixo. Entretanto, o desafio se mostrou muito maior do que o esperado. “Isso seria um baita caso de sucesso para usar como exemplo e referência. Mal a gente sabia o tanto de lixo que tem na ilha. A gente já fez cinco ações e não conseguimos chegar na metade e olha que já devemos ter tirado umas 150 sacas de lixo”, aponta Igor.

“Estamos avançando sobre as várias frentes que a ilha tem. A ilha tem uma característica muito específica que é ela tem lixo na parte de dentro, no coração da ilha e ela tem lixo na margem, onde tem as casas, que é uma vegetação diferente e favorece onde acumule mais o lixo”, complementa.

A ideia futura é que a ação amadureça com o tempo e se transforme em uma brigada de combate à poluição do lixo nos rios e ilhas de Belém, assim como funcionam as brigadas de voluntários no combate aos incêndios por todo o Brasil. “É um trabalho com muitas mãos organizando. Esperamos que o grupo consiga amadurecer e ser mais frutífero”, reflete Igor. A ideia é observar as possíveis lideranças, que surjam durante esse processo, e organizá-las na continuidade das ações.

Os interessados em participar podem procurar o canoísta Igor Vianna ou o grupo Canoa Paidégua. A próxima ação ocorrerá no dia 31 de agosto. O coletivo divide os custos de uma lancha que traz as sacolas para Belém. Antes da atividade, os voluntários participam de um café da manhã coletivo e no retorno para Belém de um almoço, em que todos contribuem. Para ajudar no mutirão, os interessados devem levar seus próprios equipamentos como sacolas de sarrapilheiras, luvas, calçados adequados, água para consumo próprio, repelente, protetor solar, boné ou chapéu.

“A gente precisa engajar pessoas diariamente em coletas como essa que são fáceis acessíveis, próximas da nossa cidade e que a gente consiga ter algum tipo de reação. O que a gente consegue ver é que ninguém está reagindo. O que a gente está fazendo é reagir de forma inteligente”, resume Igor.

Mutirão de limpeza da ilha dos Papagaios

Organização Grupo Canoa Paidégua

Data: dia 31 de agosto

Contato: Igor Viana - (91) 99113-2221

Instagram: @canoapaidegua