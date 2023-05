Câncer de ovário é o 7º mais comum na Região Norte; veja como prevenir e quais os sintomas

Embora não tenha uma incidência tão alta quanto o câncer de mama e o de colo de útero, por exemplo, o câncer de ovário é considerado um dos mais letais entre os chamados cânceres ginecológicos. Por esse motivo, o dia 8 de maio foi escolhido para alertar a população mundial sobre a importância da conscientização sobre a doença e os cuidados necessários para que o câncer de ovário seja diagnosticado o mais precocemente possível. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 7.310 casos novos e quase 4 mil óbitos por ano, no triênio 2023/2024/2025. O câncer de ovário é o oitavo câncer mais comum no Brasil, mas na Região Norte é o sétimo tipo mais incidente, sem considerar o câncer de pele.

O câncer de ovário não tem exames específicos de rastreamento, o que dificulta o diagnóstico da doença. Cerca de 75% dos casos só são descobertos quando o tumor já está avançado e apresenta menores taxas de cura. Diante do cenário, a ida ao ginecologista para consultas e exames periódicos se torna ainda mais importante. É o que alerta a médica oncologista Paula Sampaio, do Hospital Barros Barreto. “O câncer de mama tem a mamografia e o de colo de útero, o Papanicolau, como exames de rastreamento muito eficientes, mas o câncer de ovário não tem. Isso é um problema. Não existe um exame específico indicado para a mulher fazer, periodicamente, mesmo sem sintomas. Isso dificulta o diagnóstico precoce”, explica.

A cabeleireira Ana Lúcia Magalhães, 45 anos, lembra que teve muitos sinais e sintomas, e percebeu que algo estava errado. Inchaço no abdômen e pelve, perda de apetite, cansaço constante, mas a rotina atribulada com o trabalho fez com que ela não desse a importância devida à saúde. Foram meses acreditando que o mal-estar era relacionado ao excesso de trabalho, até que o agravamento dos sintomas a fez buscar atendimento médico. Em setembro de 2015, Ana Lúcia passou uma semana internada. Os exames confirmaram a existência de tumores no ovário direito e no estômago, e havia indicação cirúrgica. Foi necessário fazer uma histerectomia total, com retirada de útero, ovários e trompas, seguida de quimioterapia. Mesmo assim, a doença voltou nove meses depois. Na recidiva, foram afetados o fígado e o peritônio.

“A metástase me fez descobrir que tenho uma mutação genética com mais de 95% de chances de ter esse tipo de câncer. Faço quimioterapia via oral sem prazo para concluir o tratamento. Minha vida agora é manter o controle do câncer”, conta Ana Lúcia. “A gente nunca imagina ter uma doença como essa, e sabe pouco a respeito. Mas não adianta ter arrependimento, precisamos aproveitar a lição e fazer diferente, cuidar da saúde e não se deixar entregar, porque o câncer se alimenta disso também”, acredita Ana.

Prevenção

A médica Paula Sampaio orienta sobre medidas de prevenção que ajudam a diminuir as chances de a pessoa ter o câncer de ovário. “Um maior número de ciclos ovulatórios aumenta o risco de câncer de ovário e, inversamente, um número menor de ciclos - por exemplo, durante a gravidez e a amamentação - reduz o risco. A pílula anticoncepcional pode reduzir quase pela metade o risco de câncer de ovário, se tomada por cinco anos ou mais”, orienta a médica.

Sinais e sintomas

É muito importante ficar atenta a qualquer alteração e procurar um médico o quanto antes. O câncer de ovário pode provocar vários sinais e sintomas que são confundidos com outras condições clínicas. No caso do câncer de ovário esses sintomas tendem a ser persistentes. Se uma mulher apresentar esses sintomas quase diariamente, por semanas, deve procurar atendimento médico.

Inchaço abdominal com perda de peso.

Dor pélvica ou abdominal.

Dificuldade na alimentação ou sensação de plenitude.

Necessidade urgente e frequente de urinar.

Alterações menstruais

Outros sintomas possíveis do câncer de ovário:

Fadiga

Dor abdominal

Dor nas costas

Dor durante a relação sexual

Constipação

8 de Maio - Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário

Criada em 2013, a data é difundida por uma ONG sem fins lucrativos chamada Coalizão Mundial de Câncer de Ovário, que tem a parceria de mais de 130 organizações ligadas a essa doença. Em 2023, mais de 400 mil pessoas, em quase 50 países, devem ser impactadas por informações que podem salvar a vida de milhares de mulheres.