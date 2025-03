Canal do Tucunduba recebe plantio de 400 mudas a partir de quarta-feira (26)

Começa nesta quarta (26) o plantio de 400 mudas nas margens do canal do Tucunduba, no bairro da Terra Firme. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), em parceria com a Associação Grupo dos Defensores do Rio Tucunduba, vai fazer a iniciativa, que se estende até o dia 28 de março, para promover a recuperação ambiental da área e contribuir para o conforto térmico, além de prevenir o assoreamento.

Durante a semana, serão plantadas diversas espécies nativas da região amazônica, cuidadosamente selecionadas para adaptação às condições do solo local para a restauração do ecossistema. Entre as espécies escolhidas, destacam-se as paliteiras, açaizeiros, mamoranas e pau-preto.

O plantio no Tucunduba é uma atividade de extrema importância para a revitalização do curso d'água que enfrenta diversos desafios ambientais, como a poluição e o assoreamento. A escolha por espécies de plantas nativas vai ajudar a proteger as margens do rio, evitar a erosão do solo e promover a biodiversidade local.