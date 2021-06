Campi da Uepa vão reforçar oferta de locais de vacinação contra covid-19

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) vai ajudar a compor a oferta de pontos de vacinação contra covid-19. A informação foi confirmada por fontes da instituição, na manhã desta terça-feira (15). A ideia é que, conforme a campanha avance, haja menos aglomerações nos postos existentes. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) trabalha com 18 postos na capital. Nesta segunda-feira (14), a demanda foi alta.

Em Belém, a Uepa já possui alguns postos de imunização, mas a quantidade deve aumentar. Os campi da universidade estão em vários bairros populosos. O Governo do Estado e a Prefeitura de Belém firmaram uma cooperação para agilizar e completar a vacinação de pessoas de 50 anos em diante. A proposta do Estado é que toda a população adulta esteja ao menos com a primeira dose até o final de setembro.

Os novos locais de vacinação para as próximas etapas devem ser confirmados ao longo do dia pela Sesma e pela Uepa.