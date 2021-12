Campanhas ajudam transformar o natal de crianças e pets que vivem em abrigos de Belém

Natal é tempo de solidariedade e, por isso, para incentivar ainda mais as doações a quem mais precisa, um shopping do bairro do Reduto, em Belém, resolveu criar a campanha 'Árvore dos Sonhos', onde os clientes poderão ter acesso a cartões-presente para fazer a alegria de crianças que vivem em abrigos da capital paraense.

Também foi disponibilizado a 'Árvore Pet'. Nesse caso, os cartões são em formato de patinha, com a identificação da instituição e a sugestão de doação (ração e produtos de limpeza) para animais abandonados que vivem em abrigos. Na ação, cada doador será devidamente identificado através de um formulário que deve conter nome e telefone para contato.

Os doadores poderão pegar um cartão-presente, ou quantos mais quiserem, trazer a sua doação e deixar no local. As arrecadações dos presentes seguem até o dia 12 de dezembro, no Lounge de Entrada, no Piso 1, de acordo com o horário de funcionamento do shopping.

As entregas das doações ocorrerão no dia 16 deste mês, às seguintes instituições: Jardim das Oliveiras, Sociedade Unidos Venceremos (SUVEN), Associação Miranda Mãos Que Ajudam (ASMIMA), Peludinhos da UFPA, Abrigo da Dona Dilma e Mães Felinas.

Serviço: A campanha Árvore dos Sonhos/ Árvore Pet acontece no lounge de Entrada, no Piso 1 do Boulevard Shopping até o dia 12 de dezembro, seguindo o horário de funcionamento do shopping.