Campanha vacina cães e gatos em Icoaraci e Outeiro neste sábado

Centenas de cães e gatos foram vacinados ao longo da manhã deste sábado (7), durante a Campanha de Vacinação Antirrábica promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) nos distritos de Icoaraci e Outeiro. A iniciativa segue até às 13h. A orientação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é que apenas uma pessoa (tutor) compareça levando o animal. O ideal é que cachorros estejam com coleira e focinheira e os felinos em caixas de transporte.

Enfermeiro do CCZ, Railan Figueiredo explica que quase 500 animais já haviam sido vacinados até às 11h da manhã. Para ele, a movimentação era a esperada no USF Paracuri II. Apesar da grande procura, o enfermeiro explica que a equipe de dez pessoas tem promovido a vacinação dos animais de forma ágil, o que garante que não haja aglomerações no espaço. "As pessoas que não puderem trazer os animais também podem levar uma dose para fazer a vacinação em casa", avisa. A expectativa, segundo Figueiredo, é que a campanha imunize cerca de 19 mil animais.

O destopador Antônio Conceição, de 55 anos, aproveitou para vacinar os três cães de estimação que tem em casa. "Trouxe o primeiro mais cedo e agora os outros dois", disse, mostrando os animais. "Sempre que tem vacinação, eu trago. Quando era no posto mais distante de casa, também ia lá", comenta.

O bombeiro civil Anderson Correa, de 32 anos, trouxe o primeiro animal de estimação da família para vacinar: a cadela Belinha, de quatro meses. Ao lado do filho Arthur, de 7 anos, ele conta que a cachorra foi encontrada na rua e adotava pela família. "É importante imunizar", pontua.

Confira os endereços:

Icoaraci

Final da linha do ônibus Icoaraci Ver-o-peso (Av. Contorno Leste com Pass. Brasília)

USF Paracuri II - conj. Paracuri II, Rua L1, n° 120

USF Águas Negras - Av. Helio Manajás, n° 66

USF Tenoné I - Conjunto Ipaupixuna, Rua 1, quadra A, n° 05

USF Tenoné II - Rua sexta linha, entre a quarta e a quinta rua

Outeiro

Escola Um Sonho de Menino - Rodovia. BL 010, Rua Santa Luzia

Igreja Quadrangular Água Boa - Av. Paulo Costa, n° 2842

USF Fama - Av. Paulo Costa, Estrada do Tucumaeira

USF Fidelis - Rua Pantanal, n° 05