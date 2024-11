Campanha ‘Policiais Contra o Câncer Infantil 2024’ foi realizada nesta quarta-feira, em Belém

A campanha ‘Policiais Contra o Câncer Infantil 2024’, idealizada pela Polícia Rodoviária Federal, foi realizada na manhã desta quarta-feira (27) no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo. A campanha é desenvolvida em todo o país com o objetivo de estimular ações de assistência à criança com câncer, trazendo um bem-estar e melhora da autoestima delas. O hospital é referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Estado.

A coordenadora de Humanização do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, Natacha Cardoso, destaca que a ação Policial Contra o Câncer Infantil é realizada no Pará desde 2014, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, idealizador do evento.

“Essa é uma ação que já acontece aqui no estado do Pará desde 2014, mas atende em todo o âmbito nacional. Ao longo do mês de novembro, trabalhamos na arrecadação de alimentos não perecíveis, de doação de sangue, de materiais de higiene pessoal, de brinquedos, para que possamos ajudar de forma solidária as casas que prestam apoio aos nossos pacientes em tratamento oncológico”, diz Natacha Cardoso.

Ela destaca que o projeto tem o intuito de humanizar o ambiente, o transformando mais ameno, um ambiente feliz e mais lúdico, estando associado ao tratamento terapêutico dos nossos pacientes. “O cuidado, mais o tratamento, é o que verdadeiramente promove a cura dos nossos pacientes. Dá para perceber que após uma ação como essa melhora a autoestima, traz bem-estar, traz acolhimento, é uma ação que só tem a contribuir positivamente para todos eles”, afirma a coordenadora do hospital.

Natacha Cardoso relata que o hopital Otavio Lobo vem atendendo cerca de 1.100 pacientes por ano, até os 19 anos. “A maior prevalência ainda é no sexo masculino de adolescentes de 10 a 14 anos. O câncer que as nossas crianças mais são acometidas em primeiro lugar é a leucemia, seguida do tumor do sistema nervoso central e em seguida os tumores ósseos”, aponta a coordenadora de humanização do hospital.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)