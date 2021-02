Campanha faz alerta para riscos enfrentados por pedestres na Augusto Montenegro

Para conscientizar ciclistas e motociclistas e coibir o tráfego irregular em locais exclusivos para pedestres, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) iniciou, nesta quarta-feira, 3, uma ação educativa que teve como ponto de partida a avenida Augusto Montenegro, uma das vias com maiores registros de infrações por circulação de veículos em locais proibidos.



A ação também teve a finalidade de alertar sobre os riscos que motociclistas e ciclistas assumem ao utilizar os pontos de travessia de pedestres como locais de conversão proibida ao longo da via.



"As campanhas de educação acontecem sempre de forma contínua e o objetivo desta ação é garantir a segurança do pedestre, mas, também, coibir o tráfego irregular de motos e de bicicletas nos locais destinados à travessia exclusiva de pedestre, nesse caso da Augusto Montenegro, nas faixas de pedestres. A gente vai estender na Augusto Montenegro em alguns pontos que foram levantados pela equipe. A equipe de educação da Semob está nesses locais com os agentes educadores abordando ciclistas e motociclistas e também os pedestres que atravessam fora da faixa", explicou a coordenadora da ação educativa, Tatiane Pinheiro.





A coordenadora explicou que a equipe de educação da Semob faz uma avaliação dos locais com maiores queixas desse tipo de infração para iniciar as ações no sentido de diminuir as ocorrêcias. "A gente fez um levantamento de alguns pontos da cidade onde tem maior ocorrência desse tipo de situação. A equipe vai antes, faz todo esse levantamento no local, fica no dia e depois analisa. E a gente seleciona esses locais onde existem mais conflitos, onde é mais crítico, onde tem maior travessia de pedestre. É como se fosse nesses locais existisse uma disputa pela faixa de pedestre, tanto pelos ciclistas, motociclistas e pelos pedestres", detalhou.



Tatiane fez um apelo para que motociclistas e ciclistas respeitem as normas de trânsito e protejam o pedestre. "É uma infração que coloca em risco a vida do pedestre, que é o mais vulnerável no trânsito, o mais frágil. Todos nós somos pedestre em algum momento. A gente se torna motorista, motociclista, ciclista, mas somos pedestres. Então, a gente faz essa abordagem para tentar sensibilizar o motorista, o motociclista ou o ciclista que aquele local de travessia é exclusivo do pedestres e que eles precisam procurar o local adequado para trafegar", completou.



A campanha segue na avenida Augusto Montenegro até a próxima segunda-feira, 8, e depois se estenderá para outras vias da capital paraense, sempre às 7h.