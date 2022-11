Campanha estimula doação de sangue e medula óssea na Ufpa nesta terça-feira

A Universidade Federal do Pará (UFPA) iniciou uma campanha de captação de novos doadores de sangue e medula óssea, nesta segunda-feira (21), e segue até esta terça-feira (22), das 8h às 16h, no campus localizado no bairro do Guamá, em Belém. A ação, que é promovida pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), pretende sensibilizar as pessoas para se tornarem doadores, a fim de atender às demandas hospitalares. A coleta será realizada em uma Unidade Móvel do Hemopa, que estará nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN).

Aos que desejarem participar da ação, é preciso ter entre 16 e 69 anos. No caso de menores de idade, é necessário apresentar a autorização dos pais. Para doar, a recomendação é: estar bem alimentado, pesar mais de 50 quilos, apresentar bom estado de saúde, não ter apresentado sintomas de gripe ou resfriado por 10 dias e, ainda, portar documento de identificação original com foto no momento da ação.

Em alguns casos, não podem doar sangue quem tiver ingerido bebida alcoólica durante as 12 horas que antecedem a coleta; quem teve hepatite A após os 10 anos de idade; quem foi submetido a exames de endoscopia nos últimos 6 meses; e quem fez tatuagem ou piercing há menos de 1 ano. Outras condições devem ser analisadas individualmente durante a triagem.

Covid-19

Pessoas que tiveram covid-19 podem doar sangue somente 10 dias após a recuperação total. No caso de assintomáticos que testaram positivo, a doação também deve ser realizada após 10 dias da data do teste. Já quem teve contato com pessoa que testou positivo para covid-19, porém não apresentou sintomas, a doação pode ser feita 7 dias após o último contato. E, ainda, aqueles que tomaram a vacina contra a covid-19 podem doar 7 dias após a aplicação

Benefícios para estudantes

Aos estudantes da UFPA que participarem da campanha de doação, haverá como benefício a retirada de suspensão da Biblioteca Central, por meio da Campanha “Biblioteca Parceira, Usuário Solidário”. Para participar, é necessário se identificar com o código 263 ao realizar a doação no Hemopa.

Serviço

Doação de sangue e cadastro para doação de medula óssea

Data: 21 e 22 de novembro

Horário: das 8h às 16h

Local: Unidade Móvel do Hemopa, que estará estacionada nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN).

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)