Campanha Dezembro Laranja alerta sobre os cuidados com a prevenção do câncer de pele

Anualmente, 185 mil novos casos de câncer de pele são diagnosticados no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Isso significa que um em cada quatro casos novos de câncer no país é de pele. No Pará, 1.480 casos da doença foram registados entre 2019 e 2021, sendo o segundo tipo de câncer mais comum no estado, conforme a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa). Com a chegada do último mês do ano, a campanha Dezembro Laranja, iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), volta a conscientizar a população sobre a importância de prevenir a doença, que pode apresentar um alto percentual de cura, caso seja diagnosticada e tratada precocemente.

Este tipo de câncer é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele, maior órgão do corpo humano. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer da pele e registra 8,4 mil casos anualmente.

A campanha Dezembro Laranja visa alertar sobre o risco dos hábitos relacionados à exposição solar em excesso e de forma desprotegida. Pessoas de pele clara, com pintas e manchas, idosos, quem se expôs muito ao sol e quem tem histórico de câncer de pele na família estão mais propensos a desenvolver a doença. "E uma das principais estratégias de prevenção é o uso do protetor solar todos os dias, e não somente no rosto, mas também no corpo, especialmente em regiões que ficam mais expostas, como no colo, mãos, braços e ombros", explica a dermatologista e membro titular do SBD, Dra. Renata Bertino.

Ela comenta que o uso do produto é indispensável na prevenção do câncer, já que ele evita com que fontes luminosas, compostas principalmente pela rediação violeta dos tipos A e B, provoquem danos, tanto nas camadas superficiais, quanto nas mais profundas da pele. "Também há, inclusive, benefícios estéticos, como por exemplo ajudando no controle da oleosidade, prevenindo e clareando manchas de pele, como o melasma, evitando acne solar, prevenindo o surgimento de rugas e linhas de expressão, melhorando a hidratação da pele e até disfarçando imperfeições", pontua a especialista.

Um dos focos da campanha também é alertar sobre a prevenção na infância, já que o hábito de se expor ao sol em excesso é muito comum já desde essa fase. "Isso é algo que, a longo prazo, aumenta consideravelmente os riscos de desenvolvimento do câncer de pele", declara a Dra. Renata Bertino. "Além disso, as crianças que são ensinadas a utilizarem o protetor solar diariamente e que entendem a importância de se proteger do sol em horários de risco, entre 10h e 16h, tendem a se tornarem adultos mais cuidadosos".

Adotar medidas simples de proteção como o uso de protetor solar, todos os dias, inclusive quando tiver nublado, com fator acima de 30, assim como fazer uso de alguma proteção física, como chapéu, boné e até roupas que cubram boa parte do corpo, são fundamentais na prevenção do câncer de pele, segundo a SBD. Nenhum desses hábitos, no entanto, exclui a importância do acompanhamento anual e periódico com um dermatologista.