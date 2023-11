Campanha de Vacinação contra a Influenza começa nesta segunda-feira (13), em Belém

Nesta segunda-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém dá início à segunda Campanha de Vacinação contra a Influenza, vírus da gripe, marcando um precedente ao antecipar a ação antes do inverno amazônico. A Campanha será lançada a partir das 9h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro do Guamá, e se estenderá até o dia 15 de dezembro.

“Reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes da influenza na população-alvo da Região Norte”, destaca a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) sobre os objetivos da segunda campanha. 29 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza que já foram registrados em Belém, até o momento, sendo 6 mortes. A faixa etária com maior incidência é entre 40 e 59 anos.

De acordo com a Sesma, o Ministério da Saúde apresentou a ferramenta de Microplanejamento ao longo de 2023, proporcionando um direcionamento estratégico aos estados e municípios para fortalecer e ampliar o acesso à vacinação. Essa abordagem visa respeitar as diversidades regionais, adaptando-se à realidade local.

Em outras campanhas, a vacinação contra a Influenza acontecia de forma simultânea no Brasil, geralmente entre os meses de abril e julho. Para a população da Amazônia, a vacina era recebida tardiamente, quase no fim do período chuvoso. Adequando às características da região, este ano a vacinação também tem uma edição antes do inverno amazônico. Em 2024, a campanha passará a acontecer no segundo semestre para a população nortista. Nas demais regiões não haverá mudanças.

Grupos prioritários

Durante a campanha, devem ser vacinados idosos com 60 anos ou mais; crianças de 06 meses a menores de 06 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da saúde; gestantes em qualquer idade gestacional; puérperas (no período de até 45 dias após o parto); indígenas; ribeirinhos; quilombolas; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Também são prioritários professores do ensino básico e superior; pessoa em situação de rua; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade com 18 anos e mais e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa; policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das forças armadas; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário (motoristas e cobradores) urbano e de longo curso; trabalhadores portuários e caminhoneiros.

A população desses grupos, que se vacinou no primeiro semestre, é reforçada para buscar a imunização novamente. As unidades básicas de saúde do município estarão disponibilizando as vacinas durante o horário de 08h às 17h a partir desta segunda-feira.

Dia “D”

O tão esperado dia "D" de mobilização para a vacina, programado para 25 de novembro, integra o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, contemplando os municípios da região Norte. Essa estratégia, adotada há anos pelas autoridades de saúde, visa assegurar que o maior número possível de pessoas tenha acesso à vacina, com todas as salas de vacinação funcionando.

No primeiro semestre deste ano, a meta da campanha de vacinação contra a Influenza, em Belém, era de imunizar 518.182 pessoas. No entanto, foram vacinadas 360.324 pessoas, atingindo 72,62% da população estimada. Para esta segunda etapa, a previsão é alcançar um maior número de pessoas.

Postos de vacinação

Os postos em que a população pode procurar a vacina, no horário de 8h às 17h são:

USF Barreiro I - Pass. Mirandinha - 367

USF Terra Firme - Rua São Domingos esq. da Passagem 02 de junho

USF Fama - Estrada do Tucunduba – Outeiro

USF Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho – Furo das Marinhas Mosqueiro

USF Mangueirão - Rua São João - 1

USF Quinta dos Paricás - Estrada do Maracacuera, 2477 - Icoaraci

USF Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol

USF Tenoné II - Rua 6ª linha - S/N – ao lado da Fund. Paula Francinete

USF Combu - Furo do Combu - S/N

USF Paraíso Verde - Av. João Paulo II – entre pass. Classe A e cruzeiro

USF Parque Verde - Rua da Yamada

USF Eduardo Angelim - Conjunto Eduardo Angelim - S/N – Av. 17 de Abril

USF Paracuri I - Pass. Maura - 218 – Entre a 3ª e 4ª Rua

USF Radional - Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II Qd F-50 - Condor

USF Canal da Pirajá - Tv Barão do Triunfo - 1015 – Esq.com a Rua Nova - Pedreira

USF Fidélis - Rua Pantanal - S/N – Outeiro

USF Souza - Av Almirante Barroso, dentro do Setran

USF Panorama XXI - Conj Panorama XXI QD 24 casa 11 – B Mangueirão

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente – Castanheira

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 – B- Jurunas

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro

UBS Bengui II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes

UBS Cabanagem - Rua São Paulo,S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, nº 285

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba

UBS Curió - Pass.Eng.Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, nº 1664

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, nº 479

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, nº 840

UBS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval

UBS Providência - Av. Norte

UBS Sacramenta - Av.Senador Lemos – Esquina com Dr. Freitas

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 08

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil

UBS Tapanã - Rua São Clemente

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro

UBS Terra Firme - Pass. São João, nº 170 – Terra Firme

UBS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes – Próximo à Pedro Alvares Cabral

CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, 2558 - Marco

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti

Para esclarecer dúvidas e fazer sugestões pelos canais oficiais da Secretaria, a população pode entrar em contato pelo e-mail: imunizacaobelem@sesma.pmb.pa.gov.br ou presencialmente no Departamento de Vigilância à Saúde/Coordenação de Imunizações, localizado na Avenida Governador José Malcher, no bairro São Brás.