Campanha de vacinação antirrábica chega a Mosqueiro neste sábado; veja os horários e locais

A população da ilha de Mosqueiro, região insular de Belém, recebe a abertura da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos 2024, neste sábado (18). Das 8h às 16h, os bairros de Sucurijuquara, Carananduba, Furo das Marinhas, Aeroporto, Maracajá e Baía do Sol serão contemplados com 24 pontos de distribuição da vacina, envolvendo mais de 100 profissionais de saúde. A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Departamento de Vigilância à Saúde (Devs) e Centro de Controle de Zoonoses (CZZ).

A campanha oferece vacinação gratuita para cães e gatos domésticos e sadios, a partir de três meses de vida, e fêmeas não prenhes, em uma iniciativa que visa proteger não só os animais, mas também a população.

Para vacinar, os felinos devem ser acomodados em caixas de transporte e os caninos com coleiras e focinheiras. E, para quem deseja vacinar o seu pet em casa, o tutor deve se dirigir ao posto de vacinação com isopor, de capacidade de 3 litros, com bastante gelo no recipiente.

Esta iniciativa oferece uma oportunidade para destacar não apenas a importância da vacinação antirrábica para a saúde pública, mas também para reconhecer os esforços da Gestão Municipal em garantir a proteção de animais e humanos contra essa doença grave.

Importância da imunização

A raiva, uma doença letal transmitida pelo vírus presente na saliva de animais infectados, apresenta alto custo na assistência preventiva. A vacinação é fundamental para evitar a propagação do vírus entre animais e, consequentemente, para proteger a população.

Resultados anteriores

Em 2023, Belém alcançou uma cobertura vacinal antirrábica de mais de 90%, vacinando mais de 132.700 animais, entre cães e gatos, em toda a capital e ilhas, graças à descentralização do serviço.

Locais de vacinação na ilha de Mosqueiro:

Sucurijuquara

Posto Móvel 1 - Curva da Mica/ Assentamento Paulo Fonteles/ Rod.BL 13;

Posto Móvel 2 - Estrada do Caruara / Assentamento Elizabeth Teixeira / Portelinha / Assentamento Mártires de Abril (Agrovila e Rod. BL 13); e

Posto Móvel 3 - Av. Mendes com a rua Lalor Mota / Al. Costa Silva / Al. 14 de Abril / Al. Vitória / Al. Mendes / Al. Nunes / rua Nova / rua Água Boa / Al. Viveiros de Abreu / ramal do Dmer até a Al. Monteiro / Asa Branca / Rod. BL.13 até Al. Guarani;

Furo das Marinhas

Posto Móvel 1 - Rua da Quadra/ Rod. Augusto Meira Filho (da quadra até a ponte)/ Rod. da Rua Mearim/ rua Nova Jerusálem/ rua Santa Fé/ Al. Esperança/ Residencial Açaí, parte da rodovia acima da lombada até a ponte do Pau Amarelo / rua do Campo de Futebol/ rua Pirajusara/ rua das Mangueiras / rua Fé em Deus / rua Bom Jesus / rua Newton Miranda / rua Paulo Fonteles / Alameda Piauí;

Posto Móvel 2 - Cooperativa Mari-Mari / Ramal do Fugido / Ramal do Manso e Comunidade da Bacabeira / Ramal da Floresta Verde e Ramal Bom Jesus, do Km 27 ao Km 29 da Rod. Augusto Meira Filho;

Posto Móvel 3 - Mari Mari/ Pneu Azul/ Ramal Caruaru / Comunidade Nova Esperança de Mosqueiro / Comunidade 19 de abril; e

Posto Móvel 4- Com. Dorothy Stang II e Chico Mendes / Rod. BL 19 / Carananduba;

Aeroporto

UBS Aeroporto - Rua do Pouso, S/N

Escola Ana Barreau - Rua Dr. José Cavaleiro de Macêdo, Ariramba;

Bar da Dona Joaquina - Rua Natal do Murubira, com a rua Bariri;

Bar Sinceros- Av. 16 de Novembro - Mangueiras; e

Posto Móvel 1 - Rua Natal do Murubira / Av. Beira Mar / Pass. Ponta Alegre / Pass. Alegre / Rod. PA 391 / Av. Beira Mar, até o Natal do Murubira e Adjacentes;

Carananduba

Pça. do Carananduba - Av. Cipriano Santos, s/n;

Posto Móvel 1:

Marahu - Av. Beira Mar, da rua Liliane até a Ponta do Marahu;

Paraíso - Av. Beira Mar até a Rua Santana;

Pução - Rua São Jorge ate a rua Lalor Mota / rua Santo Antônio até Lalor Mota / rua Palma Muniz / Al. Mário Pereira / Al. Costa e Silva / rua Nova / Pass. São Jorge;

Posto Móvel 2 - Rod. BI 19 e ruas adjacentes / Vila Sapo / rua São Francisco e adjacentes / rua José Augusto Barros e adjacentes até a Estrada do Bonfim; e

Posto Móvel 3 - Rua José Augusto Barros / Estrada do Bonfim até a Av. Conceição e adjacentes / Ocupação Igaracoco.

Baía do Sol

ESF Baía do Sol- Av. Beira Mar, s/n - Baía do Sol;

Posto Móvel - Av. Beira Mar / Al. J Barbosa / Al. Augusto Ribeiro / Al. S. João / Pass. das Flores / Pass. PQ Severino / Al. S. Sebastião / Trav. Duque de Caxias / Al. Fé em Deus / Al. Santa Rita / Pass. Bom Sossego / Al. São Geraldo / Loteamento Jardim do Sol / Al. Paysandu / Al. Santos / Al. Netuno / rua Saturno / rua Aurano e rua Plutão;

Posto Móvel 2 - Rod. BI 13 / Pass. Carizal / Pass. Raio de Sol / Pass. Santa Cruz / Pass. Santa Rita / Pass. Bom Ta Ki / rua do Genésio / Av. Beira Mar / rua Wilkes Prado / rua Geraldo Silva / rua Via Láctea / rua Júpiter / rua Marte / Al. Terra / Al. Elza Ribeiro / Av. Beira Mar / Pass. 4 Irmãos / rua Vila Nova / Rod. BL 14/ Vila Leo / Al. Dias Rosado / Vila Maria do Ó / Al. Ala da Paz / Passagem Catarina; e

Posto Móvel 3 - Al. Pedacinho do Céu / Al. Pinheiro / Al. Pedra Viva / Av. Silva / Trav. das Américas e adjacentes / Estrada da Conceição Expedito / rua Brasil / rua Bom Tá Ki / rua da Praia Grande BL. 13 / rua Sousa / Av. Antônio Lemos / Lourdes / Alameda 9 / Alameda 7 / Al. São Cristóvão / rua das Américas / Rua das Flores / Estrada da Conceição e Aredos Santa Rita.

Maracajá

ESF Maracajá - Trav. Siqueira Mendes, S/N;

Praça da Matriz – Vila;

Centro Comunitário Nossa Senhora do Ó- Trav. Maracajá, próximo à Escola Remigio Fernandes;

Posto Móvel 1 - Comunidade Pantanal -rua Marquês Braga / rua Manoel Raiol / rua Ten. Coronel do Ó e adjacentes até a rua Cel. José Mota.