Campanha de Natal da LBV distribui cestas básicas em Belém

A Legião da Boa Vontade (LBV) realizou, nesta segunda-feira (20), a distribuição de cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar, em Belém. A ação faz parte da campanha "Natal Permanente da LBV - Jesus, o Pão Nosso de cada dia" e acontece em todo país. No Pará, a entidade pretende entregar 26 toneladas de alimentos, atendendo 1472 famílias assistidas pela instituição.

Na capital paraense, a mobilização beneficiou 115 famílias de alunos atendidos pela Escola de Educação Infantil Jesus, no bairro de Batista Campos, com mais de 2 toneladas de alimentos. Uma das famílias atendidas foi de Vanuza Patrocínio Salgado. "Eu me sinto muito grata, é uma honra estar recebendo esse alimento nesse momento tão difícil que a gente está passando. A expectativa é que daqui pra frente a gente consiga seguir nossa vida e essa cesta é algo fundamental, é o nosso alimento, o alimento da nossa criança. Eu sou muito grata a LBV e as pessoas que fazem parte dessa legião de ajuda as pessoas que realmente precisam", ressaltou.

A dona de casa Sueli da Costa Santos também esteve na instituição para receber os donativos da campanha. Para ela, as cestas básicas recebidas da LBV vieram somar a sua necessidade durante o período da pandemia. "Eu deixo uma mensagem de muita gratidão e amor no coração, que Jesus possa estar abençoando a vida de cada pessoa que contribuiu de maneira maravilhosa para ajudar cada uma dessas famílias que estão levando uma cesta pra casa", desejou a beneficiária aos voluntários e doadores da organização.

Doadora da LBV há muitos anos, Elizabeth Silva dedicou o dia do seu aniversário para participar da ação e entregou brinquedos para as crianças presentes. Emocionada, ela destacou que doar é um ato de amor e carinho com o próximo. "O meu maior presente vai ser receber o sorriso de cada uma delas. Eu espero muito continuar com o meu propósito de estar ajudando o meu próximo", afirmou.

Ao todo, mais de 50 mil cestas de alimentos em mais de 226 cidades nas cinco regiões do país. Os interessados em ajudar podem acessar mais informações sobre a campanha no site www.lbv.org.br ou enviar doações em dinheiro via PIX de qualquer valor pelo e-mail pix@lbv.org.br. Também é possível acompanhar as entregas das doações em todo o Brasil, através do endereço @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.