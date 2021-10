Campanha de multivacinação começa em Belém para público de 0 a 15 anos

A secretaria municipal de Saúde de Belém (Sesma) aderiu a campanha de multivacinação do Ministério da Saúde (MS). O público alvo são as crianças e adolescentes de zero a 15 anos, que poderão se vacinar em 54 postos do município. Porém, qualquer pessoa que esteja com alguma pendência nas imunizações, de qualquer idade, pode procurar um posto e se vacinar.

Miguel Nascimento Jr, coordenador do Programa de Imunização da Sesma, explica que o objetivo da campanha é atualizar a caderneta de vacinação deste público alvo e que a população deve procurar a unidade de saúde mais próxima de onde reside e acompanhar os adolescentes neste momento. A meta é alcançar 95% de cobertura vacinal geral. Atualmente, a cobertura está em 50%. Não houve um número específico determinado pela secretarfia..

"A campanha de multivacinacao tem o objetivo de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de zero a 15 anos, dentro da nossa rede municipal de Saúde. Que os responsáveis tragam a caderneta para fazer a atualização do que estiver pendente. Dependendo do público alvo, para as crianças as vacinas mais procuradas são BCG, Hepatite B e dos adolescentes temos a de HPV. Um fato importante é que o adolescentes que vai se vacinar contra a covid, então não tem mais aquele intervalo. Podem aderir a campanha sem se preocupar", explica o coordenador.

Katia Monteiro, 60 anos, mora na cremação o mesmo tempo que tem de vida e utiliza todos os serviços de saúde na Unidade. Ela conta que tomou as vacinas quando era criança e também trouxe as filhas, já adulta, para vacinar. "Eu tive hepatite C, conclui tudo o que precisava, já estou bem. Precisei tomar as vacinas da hepatite B, tomei a última dose e aproveitei para tomar a antitetânica. Eu acho muito ótimo, boa pra saúde da gente, prevenir de tudo. Aqui é perto de casa, fazemos todas as vacinas aqui mesmo", contou.