Campanha de Multivacinação acontece neste sábado (23) para crianças e adolescentes em Belém

Mais uma Campanha de Multivacinação acontece neste sábado (23), na capital paraense. Dessa vez, o foco da ação são todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Serão disponibilizados 43 pontos de saúde da Região Metropolitana de Belém, das 8h às 17h. A Campanha de Multivacinação é realizada em parceria com o Governo do Estado e o Ministério da Saúde.

O objetivo é promover ações de vacinação de alta qualidade para atualização do Calendário Vacinal de Crianças e Adolescentes, com a missão de resgatar coberturas vacinais dos programas de rotina no ano de 2023. Para atualizar o Calendário de Vacinação é necessário apresentar o CPF, o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

As vacinas disponíveis para as crianças (a depender da situação vacinal):

Ao nascer

BCG: Formas graves de tuberculose

Hepatite B: Previne a Hepatite B

2 meses/4 meses

Pentavalente (DTP +HB+Hib): Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Haemophilus Influenzae tipo B.

Poliomielite Inativa (VIP): Poliomielite (paralisia infantil).

Pneumocócica 10 Valente: Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumonia.

Rotavírus: Doenças diarreicas causadas por Rotavírus do sorotipo G1P8.

3 meses/5 meses

Meningocócica C (Conjugada): Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.

6 meses

Pentavalente (DTP + HB +Hib): Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e infecções por Haemophilus Influenzae tipo B.

Poliomielite Inativa (VIP): Poliomielite (paralisia infantil)

9 meses

Febre amarela

12 meses

SRC (Tríplice viral): sarampo, caxumba e rubéola.

Pneumocócica 10 Valente: Doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus Pneumonia.

Meningocócica C (Conjugada): Doenças invasivas causadas por Neisseria meningitidis do sorogrupo C.

15 meses

Tetra Viral (Tríplice viral + varicela): sarampo, caxumba, rubéola e varicela.

VOPb (vacina oral bivalente contra poliomielite): poliomielite (paralisia infantil)

DTP: difteria, tétano e coqueluche.

4 anos

Febre amarela

VOPb (vacina oral bivalente contra poliomielite): poliomielite (paralisia infantil)

DTP: difteria, tétano e coqueluche.

Veja onde vacinar

UMS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, 2558, Marco;

Centro Universitário Fibra – Av. Gentil Bittencourt, 1144 – Nazaré;

UREMIA: Av. Alcindo Cacela, 1421 – São Brás;

UMS Benguí II – Rua São Paulo, s/n, entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

UMS Tapanã - Rua São Clemente;

UMS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes. Base Naval;

UMS Satélite - Conjunto Satélite, WE 08;

UMS Sideral - Rua Sideral, esquina com Av. Brasil;

ESF Carmelândia - Rod. Augusto Montenegro - Rua Tancredo Neves. QD -07 Nº 04 B, Carmelândia;

USF Panorama XXI – Conj. Panorama XXI, QD 24, Casa 11-B, Mangueirão;

UMS Cabanagem - Rua São Paulo, s/n, entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

UMS Curió – Pass. Eng. Alberto Engelhard - s/n;

UMS Tavares Bastos - Rua Rodolfo Chermont, Marambaia;

UMS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N, Águas Lindas;

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente, Castanheira;

UBS Paraíso Verde: Av. João Paulo II - Entre Rua Cruzeiro e Pass. Classe A;

UMS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170, Terra Firme;

UMS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito, 39;

UBS Terra Firme: Rua São Domingos, esq. da Passagem 02 de junho;

UMS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N;

UBS Radional - Tv Humaitá - s/n;

UMS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UMS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

UBS Combu - Furo do Combu - s/n;

UBS Paracuri I - Conj. Paracuri II, Rua L - 1 Qd. S - 120, Agulha;

UBS Eduardo Angelin - Pass. Maura -218 Entre a 3ª e 4ª Rua;

UBS Tenoné II – Pass. Sexta linha - 21 – Tenoné;

UMS Maguari - Conj. Maguari, Alameda 15;

UMS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

UBS Quinta dos Paricás - Residencial Quinta dos Paricás, R.12;

UMS Telégrafo - Rua do Fio, Telégrafo;

UMS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes, próximo à Pedro A. Cabral;

UMS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UBS Canal da Pirajá - Rua Barão do Triunfo - 1015 Esquina da Rua Nova;

UBS Barreiro I - Passagem Mirandinha - 367, Arreiro;

UMS Sacramenta - Av.Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UMS Providência - Av. Norte, s/n. Val de Cans;

UBS Furo das Marinhas - Rua Augusto Meira Filho, s/n. Mosqueiro;

UBS Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol - S/N. Mosqueiro;

UMS Baía do Sol - Av. Beira Mar, s/n, distrito de Mosqueiro;

- UMS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, s/n; 8ª Rua. Mosqueiro.