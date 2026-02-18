Campanha da Fraternidade sobre moradia digna: veja a programação da Arquidiocese de Belém

Lançada em todo o país nesta Quarta-Feira de Cinzas (18), a Campanha da Fraternidade 2026 traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), propondo reflexão sobre o direito à moradia digna e a realidade habitacional no Brasil. Na Arquidiocese de Belém, a abertura oficial será neste fim de semana, nos dias 21 e 22 de fevereiro, com celebrações simultâneas nas oito Regiões Episcopais, reunindo fiéis de paróquias, pastorais, movimentos e novas comunidades.

Programação no sábado

A programação começa no sábado (21), às 17h30, na Região Episcopal São Vicente de Paulo, com missa presidida por Dom Julio Akamine, arcebispo metropolitano de Belém, no Santuário Santa Rita de Cássia, em Ananindeua.

Ainda no sábado, às 19h, Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito, preside na Região Menino Deus, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, também em Ananindeua. No mesmo horário, Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar, celebra na Região Episcopal São João Batista, na Paróquia Jesus Bom Samaritano, no bairro do Tapanã.

Programação no domingo

No domingo (22), a programação segue nas demais regiões. Às 7h, Dom Paulo Andreolli preside na Região Coração Eucarístico de Jesus, no Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, no Satélite. Às 9h30, Dom Alberto Taveira celebra na Região Nossa Senhora do Ó, no Santuário Nossa Senhora do Ó, em Mosqueiro. Às 10h, Dom Julio Akamine preside na Região Santa Maria Goretti, na Basílica Santuário de Nazaré.

À noite, às 19h, as celebrações ocorrem simultaneamente: Dom Julio Akamine preside na Região Santa Cruz, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Pedreira, enquanto Dom Paulo Andreolli celebra na Região Sant’Ana, no Santuário São Judas Tadeu.

Domingo de Ramos

As atividades da Campanha da Fraternidade seguem até o Domingo de Ramos, 29 de março, quando será realizada a tradicional Coleta da Solidariedade, destinada a financiar ações relacionadas ao tema proposto pela campanha.

Programação

Sábado (21)

• 17h30 – Região São Vicente de Paulo – Santuário Santa Rita de Cássia (Cidade Nova)

• 19h – Região Menino Deus – Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua)

• 19h – Região São João Batista – Paróquia Jesus Bom Samaritano (Tapanã)

Domingo (22)

• 7h – Região Coração Eucarístico de Jesus – Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio (Satélite)

• 9h30 – Região Nossa Senhora do Ó – Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro)

• 10h – Região Santa Maria Goretti – Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré)

• 19h – Região Sant’Ana – Santuário São Judas Tadeu (Condor)

• 19h – Região Santa Cruz – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Pedreira)