Campanha da Fraternidade 2022: Belém sedia abertura no dia 5 de março

A Campanha da Fraternidade 2022, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), será aberta em Belém no dia 5 de março, um sábado, às 9 horas, com programação no Colégio Santo Antônio. Antes, porém, o lançamento ocorre em todo o Brasil na Quarta-Feira de Cinzas, em 2 de março. Essa ação da Igreja Católica possui como tema “Fraternidade e Educação”, e o lema é “Fala com sabedoria, ensina com amor (Pr 31,26)".

Como parte da Campanha, a Coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Belém iniciou na terça-feira (22)a semana de estudos preparatório para CF 2022, por Regiões Episcopais. O foco do estudo é formar agentes multiplicadores para a realização de atividades e gestos concretos, tanto no âmbito paroquial como em nível da Arquidiocese, como expressão concreta do compromisso para o alcançar o objetivo da Campanha da Fraternidade.

A formação das Regiões Sant’Ana, Santa Cruz e Santa Maria Goretti, ocorrem juntas, na quinta-feira (24), das 19h às 21h, na Casa de Plácido, ministrada pelo bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro, e Eliana Silva.

Qual o objetivo da Campanha da Fraternidade 2022?

A Campanha da Fraternidade de 2022 tem como objetivo promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário.