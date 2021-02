Celebração abre programação da Campanha da Fraternidade 2021 Belém

A Arquidiocese de Belém fará, neste sábado (20), a abertura da 5° Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 (CFE2021). O tema deste ano é "Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema, "Cristo é a nossa paz do que era dividido, fez uma unidade". A programação, das 8 às 12 horas, começará com a celebração ecumênica com a participação de representantes das igrejas cristãs, no auditório da Cúria Metropolitana, na avenida Governador José Malcher, 915, no bairro de Nazaré. Após a celebração, haverá mesa redonda sobre as temáticas da Campanha da Fraternidade.

O evento contará com a participação do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, do Bispo Auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro, do clero Arquidiocesano e de representantes das demais Igrejas Cristãs. Em função das recomendações de prevenção à covid-19, este ano o evento não terá a participação livre dos fiéis - apenas de alguns convidados. A programação será transmitida pela TV Nazaré canal 30.1, Rádio Nazaré 91.3 FM e redes sociais.

A campanha da fraternidade ecumênica foi criada no ano de 2000 e passou a ser vivenciada a cada cinco anos com temáticas voltadas para o bem da sociedade, para, como diz a Igreja, “sinalizar que o diálogo é o nosso melhor testemunho. A fé nos lembra de que Cristo é nossa paz e nos anima a prosseguir pelo caminho da unidade na diversidade. Com ela, afirmamos que a fraternidade e o diálogo são compromissos de amor, porque Cristo fez uma unidade daquilo que era dividido. A escolha por testemunhar a fé vivida em diversidade desafia-nos a realizar a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021”.

A Campanha da Fraternidade é realizada no período da Quaresma (este ano, de 17 de fevereiro a 28 de março) e encerra com a Coleta da Solidariedade, realizada no Domingo de Ramos (28). Como gesto concreto, os recursos arrecadados são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha. A Arquidiocese realizou, em 30 de janeiro, o estudo preparatório da Campanha da Fraternidade 2021 (CFE 2021), que contou com a participação de representantes da Igreja. O objetivo do estudo foi formar agentes multiplicadores para a realização de atividades e gestos concretos, tanto no âmbito paroquial como em nível da Arquidiocese, como expressão concreta do compromisso para o alcance do objetivo da campanha.

Programação

► 8h30 - Celebração Ecumênica

► 10h - Mesa redonda:

► Memórias das Campanha da Fraternidade: Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém

► Reflexão sobre Fraternidade e Diálogo: Pastor Nicolau Paiva, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.

► A diversidade que conduz à unidade: Reverendo Marcos Fernando Barros - Igrejas Episcopal Anglicana do Brasil- Amazônia.