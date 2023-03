Campanha ‘Cobrir com Afeto’ arrecada cobertores para população carente durante o inverno amazônico

Diante do inverno amazônico – como é conhecido popularmente o período que vai de novembro a maio, caracterizado pela intensificação das chuvas na região Norte do país - a Organização Não Governamental (ONG) Bem Querer e o Grupo Liberal estão fazendo promovendo a campanha "Cobrir com Afeto", que visa arrecadar e doar cobertores para pessoas em vulnerabilidade social. O ponto de arrecadação é no edifício Palácio do Rádio (apartamento 605), localizado na avenida Presidente Vargas, entre as ruas Manoel Barata e Ó de Almeida, em Belém.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 74 anos no final do ano passado, diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, porém, no Brasil, muitas pessoas vivem de forma precária nas ruas. Em Belém, estima-se que existam cerca de 2,4 mil cidadãos estejam vivendo em situação de rua, segundo dados da Fundação Papa João XXIII (Funpapa). A falta de emprego, conflito familiar, dependência química e problemas mentais são alguns dos motivos mais comuns que levam indivíduos a deixarem seus antigos lares.

A arrecadação de cobertores para a campanha "Cobrir com Afeto" continua (Cristino Martins / O Liberal)

É importante ressaltar que o número de pessoas em situação de rua é flutuante por causa da quantidade de indivíduos que entram ou saem da extrema pobreza, assim como também por motivos de falecimento ou migrações. As estimativas são baseadas nos registros realizados em atendimentos médicos nos espaços públicos. O Pará está passando pelo período mais chuvoso do ano e as chuvas e alagamentos podem levar à proliferação de diversas doenças, dentre elas a Leptospirose, Hepatite A, Febre Tifóide e Micoses.

Assim, a necessidade de usar cobertores e agasalhos é ainda maior, para que as pessoas possam se manter aquecidas e até mesmo evitar problemas decorrentes do período chuvoso que, por vezes, afetam em sua maioria pessoas em situação de rua e até mesmo aquelas que vivem em comunidades carentes. Thyago Rezende, coordenador da ONG Bem Querer, conta que a campanha vai até 22 de abril, e as entregas começam no dia 23. Os coordenadores esperam que sejam arrecadados pelo menos 300 cobertores. “É muito importante essa mobilização da sociedade civil na direção da população em situação de rua. Principalmente, nesse período do inverno amazônico, onde a gente tem muitas chuvas”, afirmou.

“E durante o nosso trabalho de rua, observamos pessoas tremendo enquanto dormem nas calçadas (...) É importante também ressaltar que, embora ele se faça muito mais necessário neste período de chuva porque o frio é mais intenso, mas durante o ano inteiro, mesmo quando nós estamos no nosso verão, as noites continuam sendo mais frias, principalmente aqui em Belém, que nós temos muito vento na região do Ver-o-Peso, onde temos o rio e é tudo mais aberto. Então, as noites são muito frias sempre, por isso, a necessidade de cobertor é constante, não só agora embora agora se faça mais necessário”, ressaltou Thyago Rezende.