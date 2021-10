Campanha arrecadará doações para instituição que atende crianças e adolescentes com câncer no Pará

Será realizada, no próximo sábado (23), mais uma edição do McDia Feliz 2021. No Pará, parte do valor arrecadado com a venda do sanduíche Big Mac será revertido para a Casa Ronald McDonald Belém, instituição que acolhe crianças e adolescentes com câncer em tratamento no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL).

“A campanha McDia Feliz é considerada a maior campanha de arrecadação filantrópica no Brasil para ajudar no tratamento das crianças e adolescentes com câncer. E quando eu digo ajudar é porque além das casas, que são sete no Brasil, vários hospitais são também beneficiados”, afirma Rosa Pires, presidente da Casa Ronald McDonald Belém.

Para participar da ação os interessados podem comprar o ticket no site da campanha ou diretamente na Casa Ronald McDonald, pelo valor promocional de R$17,00, até o dia 22 de outubro. Já no sábado, também será possível ajudar comprando o Big Mac nos balcões dos restaurantes da rede McDonald’s pelo valor normal do produto.

Mesmo em meio a pandemia, o McDia Feliz 2021 contará com uma programação especial, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Os restaurantes McDonald’s localizados em shoppings no bairro do Umarizal e Parque Verde, e o Drive Thru na avenida Nazaré receberão atrações musicais a partir das 16h, além do envolvimento de empresas e instituições que desenvolverão ações em prol da campanha.

“Nós convidamos as pessoas a comprar o Big Mac, isso é por uma causa justa, são pessoas que precisam de ajuda porque nessa fase do tratamento a pessoa fica muito debilitada, o psicológico fica muito abalado, e na Casa Ronald nós fazemos de tudo para ser uma casa longe de casa. Contamos com a ajuda de muita gente, pessoas que tem empatia a dor do outro e isso é importante ainda mais nesse tempo de pandemia”, frisa Pires.

A Casa Ronald McDonald Belém é a única do Norte e dá suporte a famílias de pacientes com câncer infantojuvenil, oriundas do interior do Pará e de Estados vizinhos, e encaminhadas pelo HOIOL. Na instituição, os pacientes e acompanhantes recebem hospedagem, cinco refeições diárias, atendimento psicossocial e transporte gratuito para tratamento no hospital.

Uma das famílias atendidas pela instituição é da dona de casa Maria de Nazaré de Souza, de 28 anos, moradora do Estado do Amapá. Ela é mãe da pequena Isabela, de 8 anos, que há 2 anos luta contra o câncer.

Para ela, o apoio recebido na casa é fundamental para o tratamento da filha. “Logo no começo eu pensava que ia perder ela porque quando um médico diz pra gente que o filho da gente tem uma doença que é o câncer a gente não pensa em outra coisa que não a morte. No hospital, quando eles disseram que ela ia ter alta e que ela iria pra uma casa de apoio, eu não queria, queria ficar no hospital até ela terminar o tratamento. Eu dizia que não queria vir porque não conhecia ninguém. Aí quando nós chegamos aqui e conhecemos outras mães, o espaço, os funcionários, ela foi se desenvolvendo e eu me adaptei. Quando eu olhava pra ela e via ela alegre, sorrindo, eu já não pensava mais em voltar para o hospital. Hoje eu me sinto tão bem aqui como se estivesse na minha própria casa, isso fortalece a nossa fé pra continuar”, destaca Maria de Nazaré.

A Casa Ronald McDonald Belém fica localizada na Rua Mariano, 123, próximo a Av. João Paulo II, no bairro Castanheira. As doações e visitas, podem ser agendadas e feitas, de segunda a sexta-feira pelo telefone (91) 3081-5130, ou no WhatsApp (91) 99169-1454.