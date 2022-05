Campanha arrecada alimentos para instituição que auxilia crianças e adolescentes com câncer

O Instituto Áster, organização sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos para fornecimento de cestas básicas mensais as 150 famílias auxiliadas pelo instituto. As doações podem ser feitas via chave PIX institutoaster@gmail.com ou entregues na sede do instituto, localizada na travessa Francisco Caldeiras Castelo Branco, 720A, bairro de Fátima, em Belém.

O trabalho de atendimento a famílias em vulnerabilidade social, a maioria do interior do Estado, é realizado há 7 anos e ocorre ao longo de todo o ano. "Nosso atendimento de acolhimento a essas famílias e feito com cestas, fraudas, roupas, sapatos, materiais de higiene e limpeza", detalha Raimundo Portugal, integrante da coordenação do instituto. Além da campanha de arrecadação de alimentos, o Áster também realiza outros projetos como bazar solidário, recolhimento de lacres de alumínio que são vendidos posteriormente, transporte voluntário de crianças atendidas pelo instituto, dentre outros.

Portugal explica que a doação de alimentos é fundamental para dar suporte a saúde das crianças e adolescentes. "Através dessa campanha conseguimos manter uma boa alimentação para os paciente e assim eles conseguem ter força para suportar as sessões de quimioterapia", afirma.

Serviço

Campanha de arrecadação para cestas básicas do Instituto Áster

End: travessa Francisco Caldeiras Castelo Branco, 720A, bairro de Fátima, em Belém.

Chave PIX: institutoaster@gmail.com

Telefone para contato: 3351-9065