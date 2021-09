Caminhoneiros bloqueiam completamente a BR-316

Como anunciado por caminhineiros que protestam na rodovia BR-316 e na BR-010, no Pará, as vias foram totalmente interditadas em alguns trechos: km 165 (Paragominas) e 353 (Santa Maria), da BR-010; e km 24 (Benevides), na BR-316. A expectativa é de que os bloqueios totais sejam de 30 minutos.

"Veículos de carga perecível, carga viva, veículos de passeios e ônibus podem transitar nos dois sentidos. A PRF está presente nestes locais para monitorar a manifestação, proteger a vida, negociar e garantir a mobilidade nas rodovias", informou a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Nós estamos desde ontem, 21h. Aqui foi acordado com eles que somente veículos de carga ficam retidos, com exceção de veículos de saúde, medicamentos, oxigênio, etc. E os veículos de passeio ou passageiro, também estão passando. Enquanto eles estiverem aqui, estaremos aqui. Fazendo a orientação do trânsito, fazendo as negociações necessárias para a fluidez do trânsito", informou Alex Brito, agente da PRF.

De acordo com a PRF, o trânsito na BR-316, sentindo Belém - Castanhal, tem cerca de 1 km de engarrafamento de caminhões. No sentido decrescente, Castanhal - Belém, são 3km de caminhões parados.

Para quem estava voltando de Vigia e pegou a BR para voltar a Belém, o trânsito estava normal, ao menos até o km 30. "Está tranquilo o trânsito. Estou voltando de Vigia e, até então, nenhum problema. Estou voltando para Belém", informou um motorista que preferiu não se identificar.