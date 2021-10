'Caminho de Nossa Senhora de Nazaré' e 'ManiçoBão do Romeiro' acolhem romeiros

Pelo quarto ano consecutivo, voluntários dos projetos "Caminho de Nossa Senhora de Nazaré" e "ManiçoBão do Romeiro" ajudaram na acolhida de devotos da padroeira dos paraenses, na Região Metropolitana de Belém, durante o Círio. Com 56 colaboradores neste ano, as duas ações foram desenvolvidas novamente pelo Instituto de Pesquisa da Cozinha e da Cultura Brasileira (IPCB), sediado em São Paulo e com atuação em território nacional.

'Caminho de Nossa Senhora de Nazaré' distribuiu água e laranja para os romeiros (Divulgação)

Desde terça (05) até sexta-feira (08), o grupo distribuiu aproximadamente 16 mil garrafas com água e mais de três mil laranjas para a hidratação de romeiros que caminharam dos interiores rumo a Belém.

Para essa acolhida, foram montadas três tendas na rodovia BR-316: duas no município Santa Izabel do Pará e outra na avenida Almirante Barroso, na capital. Em umas das tendas de Santa Izabel, foram distribuídas cerca de três mil sopas da colaboradora Dona Rita.

'ManiçoBão' foi preparado em Benevides (Divulgação)

No sábado (09) e no domingo (10), a equipe responsável pelo ManiçoBão serviu 1.500 porções do prato típico da festividade nazarena em comunidades carentes de Benevides e Ananindeua. A cozinha, montada no espaço cedido pelo Instituto Casa da Baiana, em Benevides, foi chefiada novamente pelo gastrólogo Thiago de Oliveira, de Belém.

'ManiçoBão' em comunidades carentes (Divulgação)

As ações foram coordenadas virtualmente, de São Paulo, pelo CEO do IPCB, o professor e chef Ricardo Frugoli. "É o perfume da maniçoba que anuncia o Círio de Nazaré. Assim escrevi no meu mestrado, sobre essa temática, em 2014", comentou o professor Ricardo Frugoli.

"Um atrativo turístico local, regional e nacional. Os fazeres do ManiçoBão promovem a manutenção da cultura alimentar e cultura imaterial do povo paraense. Além da distribuição do resultado para os romeiros", acrescentou o chef, que torce para conseguir apoio das prefeituras da Região Metropolitana para ampliar os projetos no ano que vem.