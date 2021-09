Caminhão e ônibus colidem na PA-127 e uma pessoa morre

Um caminhoneiro morreu na noite do último domingo (26) durante um acidente envolvendo o veículo que ele conduzia e um ônibus, no KM 6 da rodovia PA-127. Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, foi deslocada para atender a ocorrência e isolar a área, garantindo a sinalização da via e a fluidez do tráfego.

Informações que circularam nas rede sociais dão conta de que vários passageiros do ônibus envolvido na colisão teriam ficado feridas. Porém, a única vítima fatal do acidente foi o motorista do caminhão, que ficou preso nas ferragens e acabou falecendo ainda no local.