Caminhão de lixo colide com muro na Av. Pedro Álvares Cabral; motorista teve ferimentos leves

Um caminhão colidiu com o muro da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), da Força Aérea Brasileira, na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida Pedro Álvares Cabral. Não houve fatalidades no sinistro.

O caminhão de coleta de lixo pertence à empresa Ciclus, responsável pela gestão de resíduos sólidos urbanos em Belém. Em nota, a empresa informou que apenas o motorista teve ferimentos leves e passa bem. A retirada do veículo do local já está sendo providenciada.

“As causas do acidente estão sendo apuradas com o devido rigor técnico, e a companhia está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários”, declarou em nota.

VEJA MAIS