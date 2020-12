Um acidente foi registrado na avenida Mário Covas, no bairro Coqueiro, em Belém, na manhã deste domingo (6). Um caminhão-baú colidiu com um poste de iluminação, derrubando-o. O acidente ocorreu no perímetro entre as avenidas Augusto Montenegro e Independência, próximo ao conjunto Satélite.

Caminhão-baú derruba poste de iluminação na Mário Covas Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal

Às 11h36, o veículo permanecia no local, mas não havia ninguém para dar detalhes da colisão. Por enquanto, não há informações sobre feridos e nem sobre a provável causa do acidente, que deixou o trânsito lento naquela área. E, até aquele horário, não havia agentes de trânsito no local, para orientar o fluxo de veículos.