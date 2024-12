Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas reuniu participantes em Belém

No dia 1º de dezembro, Belém sediou a 7ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, evento promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil. A concentração foi em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República, com a presença de representantes de órgãos e instituições dedicados à defesa dos direitos das mulheres, além de diversas entidades da sociedade civil e ativistas locais.

O evento teve como objetivo sensibilizar a população sobre a violência de gênero, reunindo centenas de pessoas para protestar contra a violência doméstica e familiar. A caminhada contou com discursos e ações voltadas à conscientização sobre os direitos das mulheres, além de promover a divulgação de serviços e recursos disponíveis para as vítimas de violência.

Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas Foto> Igor Mota | O Liberal Foto> Igor Mota | O Liberal Foto> Igor Mota | O Liberal

Durante a caminhada, Mônica Belém, Defensora Pública Geral, ressaltou a importância do evento como uma forma de conscientização e enfrentamento da violência doméstica e familiar. Ela destacou que a Defensoria Pública tem atuado ativamente na prevenção e combate a todas as formas de violência de gênero, oferecendo serviços especializados para mulheres, crianças e adolescentes. “Temos núcleos especializados que combatem todas as formas de violência, seja patrimonial, emocional ou física. A mulher hoje tem meios e apoio para se defender e não precisa viver em ambientes abusivos”, afirmou Mônica.

Mônica Belém, Defensora Pública Geral (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A Defensoria Pública também tem se dedicado a apoiar as vítimas de violência, com atendimento jurídico e psicológico, e incentivou as mulheres a buscarem ajuda nas instituições que fazem parte da rede de proteção. “O evento é uma oportunidade para mostrar que as mulheres têm direitos e que elas podem contar com a rede de apoio para enfrentar situações de violência”, afirmou a Defensora Pública.

Além de ser uma manifestação de união e solidariedade, o evento foi uma oportunidade para as participantes conhecerem os diversos serviços de apoio e proteção oferecidos pela Defensoria Pública e outros órgãos envolvidos. A caminhada também foi um espaço para as mulheres se informarem sobre os seus direitos e a importância de denunciar casos de violência. A mobilização demonstrou a força da luta por um futuro livre de violência para todas as mulheres e meninas.