Câmara discute erradicação da mendicância infantil em Belém nesta quinta-feira (09/06)

Devido aos constantes casos de crianças pedindo dinheiro e alimentos, em vários pontos da capital, a Câmara Municipal de Belém terá uma sessão especial para discutir formas de erradicação da mendicância infanto-juvenil. O evento será nesta quinta-feira (9), às 9h. A proposta é reunir entidades que compõem a rede de proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

A sessão é uma proposta do vereador Fábio Souza (PSB). "O objetivo da sessão é a pactuação de um acordo que contemple as intenções de cada instituição para a erradicação da mendicância infanto-juvenil em Belém", comunicou o parlamentar, por nota. As entidades convidadas para a sessão devem apresentar dados e informações para formação de um diagnósticos completo.