Calouros Uepa 2024: aula magna é realizada na próxima terça-feira, em Belém

Com o tema "Amazônia Sustentável: consciência, cultura e ações na Uepa", a Aula Magna de recepção aos aprovados no Processo Seletivo de 2024 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) será realizada na próxima terça-feira (12), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Esse encontro de boas-vindas aos novos calouros será transmitido simultaneamente pelo canal da Uepa no Youtube, como forma de contemplar todos os novos alunos da universidade, que estão nos campi de 18 municípios do Estado do Pará, em que a Uepa oferta cursos regulares.

Proferida pelo reitor da instituição, professor Clay Anderson Nunes Chagas, geógrafo, mestre em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido e doutor em Desenvolvimento Socioambiental, a Aula Magna representa um momento simbólico de entrada na vida acadêmica. A programação também inclui palestras com o diretor superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno, e com o pró-reitor Carlos Capela, engenheiro agrônomo e mestre em Ciências Ambientais.

Além do caráter acadêmico, o momento pretende acolher os alunos com ambiente adequado para os novos alunos fazerem registros dessa fase. Fotos e vídeos, poderão ser feitos pelos calouros no espaço instagramável ou na plataforma giratória. Como atrações culturais, a Bateria Búfalos da Medicina promete esquentar o público para o show de Pinduca e Gabriel Xavier.