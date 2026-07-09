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Calor, sol e banhos frequentes aumentam risco de alergias na pele durante o verão

Especialistas orientam que sinais como vermelhidão intensa, coceira persistente, ardência, bolhas, febre ou mal-estar devem ser avaliados por um médico

O Liberal
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Com medidas simples de prevenção e atenção aos primeiros sinais de irritação, é possível aproveitar as férias e os dias de calor com mais segurança e conforto (Divulgação)

Com a chegada do verão e o aumento da procura por praias, piscinas e igarapés, especialistas alertam para os cuidados necessários com a pele. O calor intenso, o suor excessivo e a exposição prolongada ao sol favorecem o surgimento de alergias, irritações e dermatites, especialmente em crianças, idosos e pessoas com pele sensível.

Entre os problemas mais comuns nesta época do ano estão as brotoejas, causadas pelo suor retido nos poros, reações alérgicas a picadas de insetos e o agravamento de doenças preexistentes, como a dermatite atópica. O contato frequente com a água também pode reduzir a proteção natural da pele, aumentando a vulnerabilidade a inflamações e alergias.

Outro cuidado importante envolve o contato com frutas cítricas, como limão, laranja e tangerina. Quando o suco dessas frutas entra em contato com a pele e a pessoa se expõe ao sol, podem surgir manchas avermelhadas que posteriormente escurecem, quadro conhecido como fitofotodermatose.

Perfumes e alguns cosméticos também exigem atenção. Certas substâncias presentes nesses produtos podem aumentar a sensibilidade à radiação solar e provocar reações alérgicas ou irritações.

Especialistas orientam que sinais como vermelhidão intensa, coceira persistente, ardência, bolhas, febre ou mal-estar devem ser avaliados por um médico. A recomendação é evitar a automedicação, que pode agravar o problema e dificultar o tratamento adequado.

Como prevenir alergias de pele no verão

Usar roupas leves e preferencialmente de algodão;
Manter a pele hidratada, principalmente após banhos de praia, piscina ou igarapé;
Aplicar o protetor solar antes do repelente;
Utilizar protetor solar com FPS 30 ou superior e reaplicá-lo a cada duas horas;
Evitar exposição direta ao sol entre 9h e 16h;
Lavar bem as mãos após manusear frutas cítricas antes de se expor ao sol;
Evitar o uso de perfumes durante atividades ao ar livre;
Beber bastante água para manter a hidratação do organismo.
Quando procurar atendimento médico

A avaliação médica é recomendada em casos de:

Coceira intensa e persistente;
Vermelhidão que não melhora;
Ardência ou sensação de queimadura;
Aparecimento de bolhas;
Febre ou mal-estar associados às lesões;
Agravamento de doenças de pele já existentes.

Com medidas simples de prevenção e atenção aos primeiros sinais de irritação, é possível aproveitar as férias e os dias de calor com mais segurança e conforto

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