Calor forte em Belém leva pessoas as praças da capital, neste domingo

Passear com a família ou amigos em espaços públicos do centro de Belém foi a escolha de algumas pessoas que decidiram não viajar neste ano, durante as férias escolares. Na manhã deste domingo (25), as praças da República e Batista Campos registraram intensa movimentação de frequentadores.

Esses lugares também foram escolhidos por vendedores ambulantes, barraqueiros e artistas que aproveitaram o final de semana para faturar nesta época do mês. Ana Maria, conhecida como “Ana do Cheiro”, trabalha há 30 anos com a comercialização de aromas regionais. Ela diz que ficou surpresa com a quantidade de vendas, no início do dia, na praça da República.

“Muitos clientes vieram até mesmo para economizar. Tudo aumentou, as coisas estão mais caras, imagina nas praias, fora o custo de saírem das suas casas para chegarem nestes lugares. Ou seja, esse fator foi determinante para estas famílias estarem em um domingo, na praça, em pleno veraneio”, afirmou a vendedora. Com apresentações artísticas, barracas de comidas típicas e artesanatos, quem passeou no local hoje não viu diferença em relação aos últimos meses.

Feirinha de artesanato da República lotou (Cristino Martins / O Liberal)

Nando Oliveira saiu do bairro do Coqueiro, onde mora com a esposa, para passear com ela e os bichos de estimação na praça da República. O agente de saúde contou que gostaria de ter viajado durante as férias escolares para alguma praia do estado, no entanto, não conseguiu sair de férias do trabalho e julho.”Minha intenção era viajar agora, mas como não pude devido ao trabalho, vai ficar para um próximo momento. Eu gosto da praça da República, aqui é o lugar preferido de muitas famílias, e gostamos de trazer nossos cachorros para vir aqui também”, contou.

Manhã foi de grande procura às praças (Cristino Martins / O Liberal)

Cosplay ganhou atenção na praça



Na praça Batista Campos não foi diferente. Apesar da presença de frequentadores ser um pouco menor, se comparada à da República, o local também registrou movimentação de público. E foi lá onde fãs de cosplay, de Belém, decidiram marcar um encontro com admiradores de filmes, desenhos e quadrinhos, caracterizados com figurinos de vários personagens do cinema e dos games, para se divertirem.

Batista Campos se coloriu com personagens de séries, cinema e quadrinhos (Cristino Martins)

Enne de Oliveira é líder do grupo cosplay Kanzentai Belém. Ela diz que ficou surpresa com a quantidade de pessoas que foram à praça para participarem do encontro. “Todo dia 21 o Brasil celebra o cosplay no país, portanto, pensamos em nos encontrarmos hoje para comemorarmos essa data que é importante para todos nós. Combinamos tudo pela internet e, mesmo com as férias, os grupos decidiram vir. Ficamos muito felizes e surpresos com a participação de tantos amantes dessa cultura", declarou.