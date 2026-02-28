CAJU abre inscrições para o retiro Páscoa Jovem 2026

Conhecer a história e a mensagem de amor de Jesus Cristo e a sua caminhada até a Cruz e a Ressurreição, dando um exemplo inconteste de humildade e compromisso com a missão de orientar a humanidade para a construção do Reino de Deus. Esse é o convite da Comunidade Católica CAJU, em Belém, para pessoas a partir de 14 anos de idade como preparação aos eventos da Semana Santa por meio do evento Páscoa Jovem. Com uma programação repleta de atrações para o público jovem, a Páscoa Jovem será realizada de 27 a 29 de março, e as inscrições podem ser feitas a partir deste domingo (1º) no site da CAJU.

A coordenação do evento informa que a Páscoa Jovem é destinada a jovens e adultos, a partir de 14 anos completos até março de 2026. Serão disponibilizadas 110 vagas. O encontro inclui alimentação, hospedagem e material formativo. A taxa de inscrição é R$ 232,00 até dia 13 de março (1º lote).

Esta será a 36ª edição do retiro Páscoa Jovem, nos dias 27, 28 e 29 de março, no Centro de Evangelização Nossa Senhora do Carmo (Sementes do Verbo), no bairro da Cidade Velha, em Belém. O objetivo do retiro espiritual é preparar jovens e adultos para uma melhor vivência da fé e reflexão profunda sobre o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, como repassa a CAJU.

Experiência

A ação tem como foco possibilitar que os participantes possam viver em plenitude a Páscoa do Senhor, permitindo que mergulhem profundamente no mistério da Páscoa litúrgica. O vice-coordenador geral da Comunidade Caju, Bruno Moraes, destaca que a Páscoa Jovem é mais do que uma programação religiosa, pois é um encontro que se propõe a ser uma experiência de transformação interior.

“Costumo dizer que a Páscoa Jovem é uma experiência de reencontro com Deus, consigo mesmo e com uma geração inteira que também está buscando sentido. Em um mundo que acelera tudo, o retiro nos faz parar. E quando a gente para, a gente escuta. E quando escuta, a gente se transforma”, destaca Bruno.

Ainda, segundo Bruno Moraes, a proposta é conduzir os participantes a reconhecerem, na Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, o verdadeiro sentido da Páscoa.

“A importância da Páscoa Jovem está justamente nisso: proporcionar uma vivência concreta do mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo de forma profunda, mas com a linguagem do jovem. Não é teoria. É experiência”, completa o vice-coordenador geral da CAJU.

Realizado no final de semana que antecede a Semana Santa, o encontro acontece em formato presencial e utiliza uma linguagem acessível ao universo juvenil, por meio de dinâmicas, encenações, reflexões, formações, partilhas e momentos de espiritualidade. A programação começará na noite de sexta-feira (27), prossegue no sábado (28) e vai até domingo (29). O encerramento ocorrerá na Santa Missa, às 16h, na Igreja São João Paulo II. Haverá transporte disponível para o deslocamento até a celebração.

Serviço:

Retiro Páscoa Jovem 2026

Data: 27, 28 e 29 de março de 2026 (final de semana que antecede a Semana Santa)

Local: Centro de Evangelização Nossa Senhora do Carmo (Cidade Velha - Belém)

Faixa etária: A partir de 14 anos

Inscrições pelo site: pj.comunidadecaju.com.br

Valor da inscrição: 1º lote: R$ 232,00 até 13/03 (1º lote) e 2º lote: R$ 275,00 (2º lote) a partir de 14/03.

A taxa inclui alimentação, hospedagem e material.

Missa de encerramento: 29 de março (domingo) às 16h na Igreja São João Paulo II.