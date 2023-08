Caixão é encontrado em meio a entulho e lixo na avenida João Paulo II, em Belém

Um caixão foi jogado no canteiro da avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga, em Belém. Vazio, o caixão foi deixado em um ponto de descarte irregular de entulhos, misturado com outros resíduos sólidos. Esse trecho fica entre a avenida Doutor Freitas e a rua do Utinga. O detalhe é que, no local, há um aviso para não jogar lixo naquela área.

A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. Por volta das 10 horas desta quinta-feira (24), o caixão permanecia no local, juntamente com os entulhos descartados naquele ponto da avenida João Paulo II.

O funcionário público Ocimar Santiago, de 54 anos, disse não ter ficado surpreso com um caixão jogado naquele local. “Mas, para quem nunca viu, é assustador”, contou. “Mas, aqui no Curió-Utinga, não é novidade”, afirmou. Ele contou que mora no bairro há um “tempão” e que é comum as pessoas descartarem, naquele ponto, geladeira, sofá e tevê velhos. Até perna humana Ocimar disse que já foi descartada na João Paulo II. “Isso é normal”, afirmou.

Por volta das 12 horas, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que o entulho já havia sido recolhido do local. O órgão municipal de Saneamento acrescentou que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência.

O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 - 98499-0059. A Sesan informou ainda que, de acordo com a Lei 9.605, artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. "A Sesan solicita à população que contribua com essa fiscalização e, ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido, entrar em contato imediato com o órgão", afirmou.