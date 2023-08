'Café com o Leitor': assinantes participam de encontro na sede do Grupo Liberal

Nesta quinta-feira (24), ocorreu mais um encontro do projeto "Café com o Leitor", na sede do Grupo Liberal. O projeto reúne assinantes do jornal O Liberal e contou com a participação de dez leitores. Na ocasião, os assinantes conheceram a redação integrada e tiveram um bate papo para sugerir conteúdos e falar das suas experiências com o jornal.

A assistente social Edinair Braga participou pela primeira vez do projeto e agradeceu o convite para o 14° "Café com o Leitor". "Me sinto honrada pelo convite. Sou assinante há mais de 30 anos. Vi várias mudanças positivas, reportagens interessantes que acrescentam para a nossa sociedade e, principalmente, na parte dos classificados e da coluna social, que são as áreas que mais gosto", disse.

Amantes do jornal impresso

Durante o bate-papo, o leitor e aposentado militar Raimundo Lobato contou que o jornal impresso faz parte da sua vida e família. "Eu já tinha vindo várias vezes aqui, mas só para falar com o comercial. Nunca conheci as áreas da empresa, é um prazer ser chamado para o encontro. Quando acessamos a internet, podemos ver o O Liberal digital, mas eu, como assinante, tenho a visão e o agrado de pegar no jornal impresso e abrir, pois sou cliente e participante da família da empresa. Eu não abro mão do jornal impresso e sou assinante há mais de 10 anos", acrescenta.

"Sou radialista e tenho um carinho enorme e pessoal pelo O Liberal, porque foi o primeiro jornal que eu dei entrevista, que foi no ano de 1985. Por conta disso, criei um carinho especial por esta empresa, já que são 38 anos acompanhando os conteúdos e os avanços do grupo", diz Paulo Sérgio, um dos assinantes presentes no "Café com o Leitor".

Para Sérgio Oliveira, gerente do Mercado Leitor, a reunião com os assinantes é importante para dar voz às pessoas que acompanham os conteúdos de OLiberal.com.

"Na oportunidade, eles podem criticar, elogiar e sugerir matérias ou cadernos. Esse feedback que a gente recebe é de grande valia, sendo muito importante. Nós ouvimos os leitores e também agradecemos pela participação. Eles saem da empresa com o sentimento de pertencimento em relação ao grupo, devido estarem sendo convidados e conhecer o coração do jornal, que é na redação, onde tudo acontece", ressalta.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador de Atualidades)